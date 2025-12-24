Más Información

El Museo del Louvre instala reja de seguridad en la ventana del robo de Octubre

El Museo del Louvre instala reja de seguridad en la ventana del robo de Octubre

Maestros del ISMEV denuncian once despidos injustificados

Maestros del ISMEV denuncian once despidos injustificados

Esta es la historia del botín no recuperado del robo de hace 40 años en el Museo Nacional de Antropología

Esta es la historia del botín no recuperado del robo de hace 40 años en el Museo Nacional de Antropología

2026, clave en el intercambio cultural entre México y Qatar

2026, clave en el intercambio cultural entre México y Qatar

La poesía de Anna Gual desde otro lugar

La poesía de Anna Gual desde otro lugar

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

El cerró con un panorama contrastante. De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), entre el 1 de enero y el 15 de diciembre se vendieron alrededor de 200 millones de boletos, 17 millones menos que en 2024. Aunque la caída confirma que el mercado aún no regresa a los niveles previos a la pandemia, la conversación ya no gira solo en torno a la recuperación, sino a qué tipo de historias sí lograron conectar con el público.

Si hubo una película que marcó el 2025 fue "". Su versión live action no solo apeló a la nostalgia, sino que se convirtió en la cinta más vista del año en México, con 17.3 millones de asistentes, una cifra que ninguna otra producción logró alcanzar.

El éxito no fue un caso aislado. La taquilla dejó claro que las adaptaciones —ya sea de clásicos animados o de videojuegos— fueron la apuesta más segura para atraer público a las salas.

El segundo lugar lo ocupó "Minecraft", que llevó a 10.7 millones de personas al cine, confirmando que el salto de los videojuegos a la pantalla grande sigue siendo un imán para nuevas generaciones.

Muy cerca apareció "Jurassic World Renace" con 9.1 millones, seguida por "Cómo entrenar a tu dragón" y "Mufasa: El Rey León", ambas con 8.7 millones de espectadores.

El cine de terror logró mantenerse fuerte con "El Conjuro: Últimos ritos", que reunió 8.4 millones de asistentes, mientras que el género de superhéroes tuvo resultados más moderados, pero constantes.

Lee también:

Superhéroes y decepciones en Taquilla

Títulos como "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos" (7.5 millones), "Superman" (5.4 millones) y "Capitán América: Un nuevo mundo" (4.7 millones) lograron entrar al top 10, aunque sin el impacto arrollador de años anteriores.

No todo fue éxito. Algunas de las apuestas más ambiciosas de Hollywood se quedaron cortas frente al gusto del público mexicano. "F1", protagonizada por Brad Pitt, reunió apenas 4 millones de espectadores, quedando fuera del top 10. Más abajo apareció Misión Imposible, con Tom Cruise, que solo superó ligeramente los 3 millones de boletos vendidos y terminó en el puesto 16.

Ni siquiera los grandes nombres del pop lograron salvar algunas secuelas: "Wicked por siempre", con Ariana Grande, se quedó en 1.3 millones de asistentes, por debajo de "Tron: Ares", otra producción de alto perfil que tampoco despegó.

Top 10 de las películas más taquilleras de 2025 en México

  1. Lilo y Stitch – 17.3 millones
  2. Minecraft – 10.7 millones
  3. Jurassic World Renace – 9.1 millones
  4. Cómo entrenar a tu dragón – 8.7 millones
  5. Mufasa: El Rey León – 8.7 millones
  6. El Conjuro: Últimos ritos – 8.4 millones
  7. Los 4 Fantásticos: Primeros pasos – 7.5 millones
  8. Zootopia 2 – 5.8 millones
  9. Superman – 5.4 millones
  10. Capitán América: Un nuevo mundo – 4.7 millones
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Le regaló su collar Aseguran que violinista presume mismo collar que Nodal “Se repite la historia”, dicen en redes. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / Carlos Mejía / El Universal / Tiktok @angelaaguilar_

¿Le regaló su collar? Aseguran que violinista presume mismo collar que Nodal: “Se repite la historia”, dicen en redes

Meghan y Harry hacen despidos masivos y se quedan con solo dos empleados: “quieren ahorrar dinero”, informan. Foto: AP

Meghan y Harry hacen despidos masivos y se quedan con sólo dos empleados: “quieren ahorrar dinero”, informan

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no. Foto: AP / AFP

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece con pulsera médica: crece la preocupación por su salud. Foto: Montserrat Olivier IG / Yolanda Andrade IG

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece en redes: crece la preocupación por su salud

Intagram

La influencer Anastasia Karanikolaou presume bikini y figura de “infarto” en la piscina

[Publicidad]