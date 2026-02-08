La noche del Super Bowl LX no se trató solo del enfrentamiento entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle, fue también el escenario donde Bad Bunny convirtió el espectáculo de medio tiempo en una carta abierta de identidad, cultura y unidad latinoamericana.

Desde que apareció en el campo del Levi’s Stadium, en California, el artista marcó un tono personal y político, con frases y símbolos sobre pertenencia, orgullo y amor compartido.

Aunque sin un discurso como el que lanzó en la última entrega de los Grammy, el boricua lanzó fuertes y emotivas declaraciones y aquí te dejamos los cinco mejores mensajes que pudimos escuchar esta noche.

“God bless America: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, Las Antillas, United States, Canada — a mi mother land, mi patria, Puerto Rico.”

Bad Bunny enumeró países de todo el continente, como un gesto de inclusión y dejando claro que América va mucho más allá del vecino del norte.

“Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas, créeme.”

Este fue uno de los momentos más emotivos del show y se convirtió en una de las frases más virales en redes sociales. Con sus palabras, Benito recordó sus orígenes y animó a otros a seguir sus sueños, pues no saben lo lejos que pueden llegar.

“Together We Are America” (juntos somos América)

Aunque no pronunció estas palabras, el mensaje apareció en el balón que Benito sostuvo entre sus manos la mayor parte del espectáculo. Esta frase complementó la idea que ya había lanzado minutos antes, y en las que dejó claro que América va desde Canadá hasta la punta de Chile.

“Mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda"

Justo cuando se disponía bailar con Lady Gaga, Benito lanzó este importante mensaje, uno que tiene mucho que ver con su discurso de los Grammy, en el que dejó claro que el amor es mucho más poderoso que el odio.

Además de estas frases, el repertorio de Benito incluyó un homenaje sonoro a leyendas del reggaetón y el trap como Daddy Yankee, Don Omar, Héctor el Father y Tego Calderón.

La escenografía evocó la vida de la isla con un “casita” caribeña, puestos de comida, barbería, cocos fríos y piraguas, como símbolo de comunidad, memoria y resistencia cultural.

