Desde que la NFL y Apple Music confirmaron Bad Bunny encabezaría el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el foco dejó de estar únicamente en el partido y se concentró en el hecho de que, por primera vez, un artista latino liderara el escenario más visto del planeta.

La elección del "Conejo Malo" no fue casualidad y esta noche se confirmó. Con un show de menos de 15 minutos, Benito (nombre real del cantante) venció la barrera del idioma y entregó un espectáculo de primera.

En cuestión de minutos el reggaetonero se convirtió en tendencia en las redes sociales. Usuarios en distintas plataformas calificaron el espectáculo como “histórico” y lo compararon con presentaciones icónicas de otros años como Michael Jackson y Lady Gaga.

Lee también Bad Bunny llenó de perreo el medio tiempo del Super Bowl LX; así fue el espectáculo

La conversación no se centró únicamente en la música, sino en su mensaje; y es que el intérprete de "Ojitos lindos" hizo un homenaje a la cultura latinoamericana, incluso llevó su mensaje de que el amor es más poderoso que el odio.

"La representación súper fuerte que dio Benito a toda America Latina: nos dió representación, nos dio show, nos dio baile, nos dio reggaetón", "Lo de Benito es tremendo", "Esto es histórico", "Gracias por poner en alto la comunidad latina", "Todo completamente en español. Fue le mejor show de medio tiempo de la historia", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero, mientras los espectadores se rindieron al sabor y ritmo del boricua, hubo quienes también se lanzaron en su contra, uno de ellos fue el mandatario estadounidense Donald Trump

Trump califica el show de Benito como "el peor de la historia"

A través de un extenso mensaje que compartió en la plataforma Truth Social, Trump arremetió contra la participación de Benito en la final de la NFL.

En su publicación, calificó el medio tiempo como “uno de los peores de la historia” y hasta cuestionó el hecho de que Bad Bunny haya cantado y hablado en español todo el tiempo:

"Es un insulto a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares. Nadie entiende una palabra de lo que este tipo está diciendo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo están viendo", escribió.

El presidente de EU afirmó que el intérprete de "Nuevayol" abofeteó las costumbres estadounidenses y aseguró que las críticas que, afirma, saldrán en los próximos días le darán la razón:

"Este ‘show’ es una bofetada a nuestro país. No hay nada inspirador en este desastre de show de medio tiempo. Y lo verán: recibirá grandes críticas de los medios de noticias falsas, porque no tienen idea de lo que realmente está pasando en el mundo real".

Por último, firmó su discurso con la frase que lo ha caracterizado en este, su segundo mandato: "Hagamos a Estados Unidos grande otra vez".

Lee también Lady Gaga y Ricky Martin, los invitados especiales de Bad Bunny en el Super Bowl LX