Cada que inicia un año, las compañías distribuidoras en México checan las armas con las que saldrán al cine durante los siguientes 12 meses, esperando en una suerte de volado que les vaya bien en números tanto de taquilla, como asistencia.

Nadie tiene la varita mágica para saber el destino de un título, por mucha promoción que se le haga y basta ver que la más reciente entrega de “Wicked” apenas y superó el millón de asistentes, cuando en EU fue un éxito total.

A veces hay algunos que, sin estar en el radar, saltan al éxito como fue en su momento la mexicana “No se aceptan devoluciones”, de Eugenio Derbez, que con 15.1 millones de asistentes se ubica en el sitio nueve de la historia reciente en México, superando a otros como “Guason” y “Avatar: el camino del agua y “Barbie”.

La pregunta del naciente 2026 es si habrá algún “buen mozo” fílmico que logre colarse en el top ten internacional. Hay algunos que en teoría alzan la mano, pero habrá que ver si se concreta.

Aquí te presentamos las diez cintas más vistas hasta ahora en México y las posibilidades que hay de ser destronadas o quedarse en su sitio.

Hay que aclarar que las cifras del actual top ten corresponden a las últimas cuatro décadas, pues hasta los 70s aunque las salas eran hasta para tres mil personas, no existía la costumbre de divulgar asistencia, sino que se promocionaban las semanas en cartelera para decirle al público que era una buena historia.

"INTENSAMENTE 2"

La cinta animada de Pixar encabeza la lista con 25 millones, 254 mil admisiones. Es decir, en términos estadísticos, que no reales, prácticamente fue vista por uno de cada cinco mexicanos durante el 2024, cuando fue un fenómeno mundial. Este año vendrá en marzo otra cinta de Pixar, llamada “Tolvas”, pero los críticos señalan que será un estreno regular que no atentará contra la supremacía de esta cinta.

"TOY STORY 4"

Por solo 50 mil boletos menos, quedó relegada a esta posición en relación con “Intensamente 2”. Su lugar, hay que decirlo, sí corre peligro aunque ligero, porque este verano arribará la nueva entrega con Woody, Buzz Lightyear y Jessie. Un dato interesante es que cada película de la saga ha ido superando a la anterior. La misma “Toy story 4” rebasó por diez millones de boletos a la tercera, estrenada en 2010.

"AVENGERS ENDGAME"

Con riesgo de ser relegada este año, aunque sería hasta diciembre, cuando se lance “Avengers: doomsday” que tiene como gancho a Robert Downey Jr ya no como Iron Man, sino enfundado con la máscara metálica del villano Doctor Doom. Regresa también Chris Evans, aunque no se sabe si como el Capitán América y se incorporan los 4 fantásticos. Con 24. 8 millones de boletos registrados, este título podría dejar su sitio a su “hermana” del universo Marvel.

"COCO"

¿Quién no se acuerda cuando Disney quiso registrar como propio el Día de Muertos?. Así que el filme se quedó con el título de “Coco”, con una historia basada en la tradición mexicana. Con 24.1 millones de asistentes por ahora ostenta el cuarto lugar. Difícilmente alguna película animada la destrone, pero sí podría pasar que baje de posiciones por otros filmes esperados en cartelera, sobre todo de superhéroes.

"SPIDERMAN SIN CAMINO A CASA"

¿Tom Holland vencerá a Tom Holland? Esta cinta espera que sus 23.4 millones de boletos adquiridos en 2021 le alcancen para ver la nueva entrega del arácnido, anunciada para el verano, aún desde arriba. Además puede decirse que esta cinta fue el primer gran estreno después de lo fuerte de la pandemia de Covid-19, por lo que la gente ansiaba salir a las calles y eso fue un punto a su favor en taquilla.

"SUPER MARIO BROS LA PELICULA"

Fue de lo grandes trancazos de 2023, junto con “Barbie” y “Oppenheimer” con 22.7 millones de asistente, pero está en el sexto sitio del top ten. Se espera que la nueva entrega, del personaje ahora en una aventura intergaláctica, no la rebase. ¿El argumento? Generalmente las cintas animadas de saga no se superan entre si (Toy Story es punto y aparte), pero por ejemplo “Mi villano favorito 4” del 2024, hizo 9 millones de asistentes, contra los 13 millones de “Minions, nace un villano”, de 2022.

"AVENGERS INFINITY WAR"

Con 21.5 millones de asistentes registrados, una cifra que muchos quisieran, parece que no le bastaran con la nueva entrega. No hay mucho que decir al respecto. “Avengers doomsday” tendría que ser realmente mala para que no llegue a esta cifra del 2018.

"EL REY LEÓN"

Hablamos de la versión live action que en 2019 sorprendió a todos y que consolidó 18 millones de asistentes. La próxima entrega en ese estilo será "Moana”, cuya versión original animada de 2016 y su secuela, no están siquiera dentro de las 30 más vistas en México. Así que el rey de la selva puede dormir tranquilo en lo que se refiere a cintas hechas con esta técnica. Ni siquiera “Lilo & Stich” del año pasado se acercó lo suficiente.

"LILO & STICH"

Con 17.3 millones de espectadores fue la más vista del año pasado, pero sólo le alcanzaron para colarse a la novena posición del top ten. Lo que sí puede pasar, si es que las nuevas entregas de Toy story y Avengers hacen efectivos los pronósticos, es que deje el top ten, al ser desplazado fuera de el.

"GUASON"

El décimo de la lista y, si no pasa otra cosa, será el último año que esté en ella. Los superhéroes van por él y sus 15 millones de asistentes logrados en 2019, será algo anecdótico.

