Andrés García sorprendió la ocasión que habló de una de sus más memorables anécdotas; la ocasión en que conoció a Farrah Fawcett y, aunque la actriz de "Los ángeles de Charlie" mostró un evidente interés en el actor, él prefirió recular, a poco de que un encuentro íntimo estuviera a punto de consumarse.

García nunca ocultó su gusto por conquistar mujeres, aún cuando llevaba años casado con Margarita Portillo, reconocía que, a ninguna de sus parejas, le fue completamente fiel, como expresó en su entrevista con Yordi Rosado.

"Yo quería serle fiel a una sola, nunca pude", expresó.

Sin embargo, hubo a una mujer a la que se resistió y no precisamente por falta de atracción; se trató de Farrah Fawcett, la emblemática Jill Munroe de "Los ánageles de Charlie", en su versión original, la serie de la década de los setenta.

En esa misma conversación con Yordi, don Andrés recordó que decirle que "no" a la actriz estadounidense fue una de las decisiones de las que más se arrepintió, pues él, así como la mayoría de jóvenes de la época, estaba enamorado de Fawcett.

Y aunque, como muchos, Farrah era su amor platónico, sus ideales fueron todavía más fuertes que sus deseos.

"Me arrepentí, porque soy muy sentimental", señaló.

Fue gracias a Jorge Luque, con quien entabló una incondicional amistad, que don Andrés se enteró de que, en una visita a Acapulco, Farrah había visto una fotografía de él, la cual la había dejado desconcertada, por el gran atractivo físico del actor de "Pedro navajas".

"Un día me lo encontré (a Jorge Luque) y me dijo ´Andrés estoy con Farrah Fawcett y su marido, Farrah vio tu foto y me dijo ´yo quiero conocer ese hombre´´, entonces me dijo ´vente al hotel Villa Vera porque quiere contigo´ y a mí me encantaba, era una de las mujeres más bellas del mundo", relató el actor.

García no lo pensó dos veces y llegó al hotel. Ahí, se encontraba Farrah y su esposo, el también actor Lee Majors, jugando tenis, pero ni la presencia de su marido impidió que la actriz se acercara a Andrés para hacerle una propuesta.

"Me ven los dos y él, obviamente, había visto mi foto también, y ya le habían dicho quién era yo, y me da un abrazo el cabr*n y me dice ´qué hombre tan guapo, ni en Hollywood hay cabr*nes así como tú´, y entonces viene Farrah, me da un beso y un abrazo y, con todos los huev*s del mundo, le dice ´ahorita vengo´, me agarra la mano y me lleva, y Jorge Luke atrás", detalló.

Sin embargo, cuando llegarón a la habitación donde se hospedaba la actriz, don Andrés dio un paso atrás, expresándole a la actriz que, por más atraído que se sintiera por ella, no podía responderle así a Majors, luego de lo cortés que se había portado con él.

"Ya en la puerta de su cuarto le dije ´mira, he soñado contigo´, porque yo soñaba con Farrah Fawcett, ´pero ¿sabes qué?, tu marido me cayó muy bien´, ´no importa´ contestó ella, le dije ´a mí sí me importa, me voy a sentir mal, me cayó muy bien, me dio un abrazo muy cariñoso´", argumentó.

Fue así que, sin perder las esperanzas del todo, el actor le dijo a Farrah que, quizá, algún día, se volverían a encontrar aunque eso ya no sucedió.

"´No sé, dejémoslo a la vida, ya nos encontraremos otra vez´, dije, no quise meterme con ella al cuarto porque me cayó bien el marido, soy sentimental en el fondo, alguien que me trata bien y me da un abrazo cariñoso, se me hace algo muy indigno hacerle un daño", puntualizó.

