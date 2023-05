La película en Netflix de 121 minutos que debes ver mínimo una vez en la vida

Semana tras semana Netflix no solo renueva su catálogo de series y películas, sino que también renueva su famoso y conocido Top 10 de producciones más vistas a nivel mundial.

Esta semana ingresó en este Top 10 una película protagonizada por Nicolas Cage, y la misma es una verdadera joya del 2009. Estamos hablando de “Presagio” (en su idioma original “Knowing”).

¿De qué trata “Presagio”?

“Después de leer unas predicciones terribles en una cápsula del tiempo, un profesor de astronomía cree que su familia jugará un papel importante en unos eventos que están por suceder”, idnica la sinopsis oficial de “Presagio”.

Además de Nicolas Cage, la cinta disponible en Netflix también contó con las actuaciones de Rose Byrne, Chandler Canterbury, Lara Robinson, Nadia Twosend y el actor australiano Liam Hemsworth.

“Presagio” fue originalmente escrita por el novelista Ryne Douglas Pearson, y el proyecto fue emprendido en Columbia Pictures. Rod Lurie y Richard Kelly fueron designados como directores, pero la película finalmente dio un vuelco y terminó siendo dirigida por Alex Proyas, quien también dirigió producciones como “Dioses de Egipto”, “El cuervo”, “Yo, robot”, entre muchas otras.

¿Dónde se filmó “Presagio”?

Esta cinta contó con un presupuesto de 50 millones de dólares, y se filmó en diversos lugares de los Estados Unidos como Nueva York y Boston, pero también filmaron en Toronto (Canadá), donde resulta mucho más económico filmar películas.

Sin embargo luego se filmaron algunas escenas en Melbourne, Australia.

¿Cómo fue la recepción de la crítica?

Si bien actualmente “Presagio” es considerada un clásico del cine, en su momento no recibió una buena crítica. Por ejemplo, Rotten Tomatoes le dio un 33% de aceptación, pero el New York Times dijo: “Si tu intención es hacer una película de terror/thriller misterioso, alegórico, e inquietante, probablemente no es una buena señal cuando los espectáculos de muerte masiva y las advertencias de una destrucción planetaria logran carcajadas y risitas... las pesadas y tambaleantes dos horas de Knowing harían que tú pases de largo. Para un fin del mundo, incluso a medida que se preocupan de que no habrá tiempo para que todas sus preguntas sean respondidas”.