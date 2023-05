La miniserie con Éric Cantona y es aclamada por la crítica

Éric Cantona es uno de los futbolistas franceses más exitosos del mundo. Sin embargo, cuando tenía 30 años decidió retirarse del mundo deportivo y apostó por otra de sus pasiones: la actuación.

Ahora Cantona protagoniza una de las miniseries francesas más exitosas de Netflix. Estamos hablado de “Recursos inhumanos”, la cual cuenta con tan solo 6 episodios, los cuales tienen una duración promedio de 50 minutos cada uno.

¿De qué trata “Recursos inhumanos”?

"Alain Delambre es un hombre humillado tras seis años de desempleo. Así que cuando una prestigiosa compañía lo selecciona como candidato, está dispuesto a traicionar a su mujer, robar a sus propias hijas o pegar a su yerno, sabiendo que, si finalmente es el elegido, todo será perdonado. Pero nada resulta ser como parecía", es la sinopsis oficial de “Recursos inhumanos”, la miniserie francesa que es furor en Netflix.

Dicha serie está dirigida por Pierre Lemaitre y Perrine Margaine. La trama de la misma se centra en un conflicto laboral, pero la misma va teniendo varios giros inesperados.

Además de contar con Éric Cantona, “Recursos inhumanos” también está protagonizada por Suzanne Clément, Alex Lutz, Gustave Kervern, Alice de Lencquesaing, Louise Coldefy, Adama Niane, Aton, Soraya Garlenq, entre otros.

Esta serie, que está disponible en Netflix, está basada en el libro homónimo de Pierre Lemaitre, y busca generar conciencia sobre la miseria humana y sobre como el sistema capitalista puede afectar a las personas. Incluso la serie también busca reflexionar sobre el desempleo y las precariedades a las que están expuestos los de la clase media.

Sin embargo, toda esta trama pesimista no quiere decir que la serie “Recursos inhumanos” no tenga algunas escenas tragicómicas, las cuales no solo te harán reflexionar, sino que también te sacarán alguna que otra sonrisa.