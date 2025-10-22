Más Información

Seminario de Cultura anima Festival de Poesía

Seminario de Cultura anima Festival de Poesía

Estiman en 102 millones de dólares el valor de las joyas robadas del Louvre

Estiman en 102 millones de dólares el valor de las joyas robadas del Louvre

El albanés Anri Sala vuelve a la CDMX con “ventanas de tiempo”

El albanés Anri Sala vuelve a la CDMX con “ventanas de tiempo”

Descendiente de Hernán Cortés dona un retrato a México

Descendiente de Hernán Cortés dona un retrato a México

“Todo cantante debería experimentar pisar un escenario”: María Luisa Tamez, mezzosoprano

“Todo cantante debería experimentar pisar un escenario”: María Luisa Tamez, mezzosoprano

Ministra de Cultura de Francia asegura que la seguridad del Louvre funcionó durante el robo de joyas históricas

Ministra de Cultura de Francia asegura que la seguridad del Louvre funcionó durante el robo de joyas históricas

sigue dando de qué hablar, sobre todo con lo ocurrido en la gala de este martes 21 de octubre del 2025 en la que se dio a conocer al segundo nominado de la semana, así como un castigo especial para Jawy por desobedecer las reglas del reality show, complicandole las cosas durante la semana.

Para aquellos que no sepan el motivo de la sanción, el participante está en el rol de peón, por lo que debe seguir lineamientos especiales como dormir en el granero, pero parece haberse olvidado que no puede entrar al cuarto del capataz e irse a la “cama” cuando el grillo cante.

Derivado de sus faltas, anunció que su castigo es que tiene que pasar toda la noche en vela, sin dormir, afuera de la casa, solo, cuidando que el fuego de la fogata no se apague, además de un regaño por hablar mal del Tio Pepe.

Lee también

Este personaje es el encargado de ayudar a los participantes en sus labores diarias, pues, en la vida real es propietario de una granja ubicada en San Bartolo Ameyalco, Ciudad de México, donde ofrece experiencias para que los visitantes convivan y alimenten a los animales.

Por otro lado, Sergio Mayer Mori que de nueva cuenta es el capataz de la semana tuvo que elegir a uno de los granjeros y uno de los peones para batirse en duelo y el perdedor quedaría automáticamente nominado, los elegidos fueron César Doroteo y Lis Vega.

Lee también

¿Quién es el segundo nominado de La granja VIP?

Lis Vega se convirtió en la segunda nominada de La granja VIP junto a Eleazar después de ser elegida por Sergio Mayer Mori para batirse en duelo con César Doroteo que demostró mayor capacidad para el reto que la producción tenía preparado para ellos.

Ambos granjeros se vieron las caras en una prueba en la que debían colocar cinco pelotas en una casta después de sortear una serie de obstáculos para finalmente tocar la campana de la victoria , dejando a uno en la placa y con el riesgo de salir del reality show y quedarse sin el gran premio de dos millones de pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ángela Aguilar cancela más conciertos de su gira: Ticketmaster anuncia reembolsos: Foto: AP

Ángela Aguilar cancela más conciertos de su gira: Ticketmaster anuncia reembolsos

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”

Así fue la serenata que los fans de Cazzu le llevaron en Mérida: "Me explota el corazón" Foto: Captura de pantalla / Cazzu IG

Así fue la serenata que los fans de Cazzu le llevaron en Mérida: "Me explota el corazón", dice la argentina

Belinda rompe en llanto en medio de concierto tras demanda de Lupillo Rivera. ¿Qué pasó?

Belinda rompe en llanto en medio de concierto tras demanda de Lupillo Rivera. ¿Qué pasó?

Demi Moore. AFP

Demi Moore luce vestido guinda impresionante e irradia belleza a los 62 años

[Publicidad]