La extraña decisión de Evaluna durante su embarazo que los profesionales tildan de peligrosa

Evaluna Montaner y Camilo tienen una historia de amor que para sus fanáticos es ideal. Muy enamorados, desde que se conocieron no dejaron de demostrarse amor en las redes sociales. Su romance empezó en el 2014 pero lo oficializaron en 2015 y seis años después, en 2020 se casaron con una lujosa boda que fue muy divertida.

Lee también: Le llueven las críticas a Blink-182 tras show en Coachella: "El problema era con Latinoamérica, no con un dedo"

La pareja no es ajena a los haters que los tildan de ridículos en muchas ocasiones como cuando asisten a un evento y lucen outfits extravagantes, sobre todo Camilo. Pero con la llegada de Índigo, la hija de ambos, las críticas comenzaron sobre la manera en la que crían a la nieta de Ricardo Montaner. Una declaración de Camilo, sacada de contexto, según aclaró el cantante, de que criarían a Índigo como un bebé no binario revolucionó las redes sociales.

Evaluna y Camilo. Fuente: Instagram @evaluna

‘’Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación y sobretodo de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria’’, expresó el esposo de Evaluna en un mensaje. Lo cierto es que el cantante eligió salir a aclarar la situación porque se había despertado la polémica.

Lee también: Daisy Anahy disfruta de Disneylandia, mientras Eduin Caz ofrece gira en EU: ¿se fueron juntos?

En ese sentido, agregó que si bien respetan la decisión que toman esas personas con respecto a sus hijos, el de ellos no es el caso. ‘’Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta ese día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías”, agregó Camilo. Y contó un detalle sobre Evaluna que no pasó desapercibido patra los fans de la pareja que señalaron que el hecho de no hacer ecografías durante el embarazo puede ser peligroso ya que no se sabe como va la gestación.

Muchos internautas observan con atención a la pareja por conductas que consideran no habituales. Sin embargo, poco parece importarles estas opiniones tanto a Evaluna como a Camilo, ya que muestran su complicidad y amor en las redes sociales mientras siguen sin mostrar el rostro de su hija, una decisión que tomaron hace tiempo y que será la niña quien decida cuándo querrá que la conozcan en las redes sociales.