Del TikTok al Óscar: Javier Ibarreche cuenta a Yordi Rosado su camino de profesor a influencer

El tiktoker mexicano Javier Ibarreche quien se dedica a dar reseñas de películas y series a través de sus redes sociales y canal de YouTube reveló cómo evolucionó en el terreno digital, hasta cumplir el sueño de trabajar en la alfombra roja del premio Oscar.

Esto, a través de la entrevista que le hizo Yordi Rosado transmitido este domingo, en donde platicó varias anécdotas y parte de su vida desde que fue estudiante de actuación en la UNAM, hasta profesor, standupero y cómo fue aumentando de seguidores en sus distintas plataformas.

Dos semanas antes de que fuera la gala de los premios de la Academia no tenía ni idea de que iba a ser parte de los conductores oficiales de TV Azteca, de hecho estaba a punto de firmar un contrato con TNT hasta que lo contactaron de dicha televisora para hablar sobre dicha propuesta para cubrir la ceremonia.

“Yo ha había entrevistado a gente chida, pero nunca había estado en una alfombra cubriendo así, yo nunca había hecho lo que me pidieron que hiciera, nunca había hecho televisión en vivo.

“Me pidieron hacer una bola de cosas por primera vez que pudo haber salido catastrófico, pero salió muy bien; me sentía como en Disneylandia”, relató.

Antes de hacerse famoso en TikTok trabajaba en su Instagram, pero señaló que no tenía un formato para que la gente lo siguiera. Fue el 1 de enero del 2021 cuando empezó con su TikTok, pero al mismo tiempo abrió su canal de YouTube y subió su primer video.

“Quería armar este canal debido de video ensayos, comparando y demás, no me daba la vida para hacer videos tan seguido como yo quería.

“Crecía como muy lentito el canal pero cuando empecé a trabajar TikTok, lo rápido que se viralizaban las cosas ahí, empezó a caerle la gente a YouTube a Instagram, a las demás redes, pero todo fue justo fue propiamente del crecimiento en TikTok”.

Gastó 20 mil pesos en un table dance en Londres

Al principio de la charla contó la vez que se gastó 20 mil pesos en un table dance, lo cual ocurrió antes de que fuera influencer; juntó su sueldo de maestro durante un año y con lo ahorrado viajó a Europa en donde se quedó en hostales.

“Por primera vez estaba ganando un sueldo constante, no es que fueran los millones, pero vivía con mis papás, me daba para mis gastos, no pagaba renta; me gasté la mitad el primer día en Londrés”.

¿Siempre habló muy rápido?

Indicó que durante la carrera de teatro le decían: “está muy chido lo que hacías en escena, se te entiende bien lo que estás haciendo, la intención está, sólo que vas muy en chinga para el propósito del ritmo que estás presentando, sólo písale el freno nada más”.

La dicción la trabajó desde muy chico, el asunto de hacer síntesis lo aprendió durante su formación como maestro, porque en 50 minutos tenía que pasar lista y dar algún tema de forma entretenida para que los alumnos no se aburrieran y tener su atención.

“Era una prisa de estar jalando constantemente su atención, creo que ahí me acostumbré a de repente sintetizar las ideas más importantes para que siempre hubiera algo interesante para decirles en clase”.

Entonces mezclo esto de ser maestro y lo de la carrera de actor, en donde se formó en el análisis de las historias para posteriormente ser tiktokero.

En pandemia adquirió herramientas

Durante el inicio de la pandemia de COVID-19 aprendió herramientas sin darse cuenta que las estaba adquiriendo.

“La pandemia fue clave para varios creadores que surgimos en justo ese periodo postpandemico o durante la pandemia porque fue un rato que nos obligamos de repente a enfocar nuestro tiempo en otra cosa.

“Seguía dando clases en línea que implicaba otro reto de entretener, me puse a ver series como desquiciado y empecé a aprender un montón de cosas, tomé talleres de varias disciplinas, como lenguas de señas, la cosa de gesticular como visualmente lo que uno está diciendo, aprendí a precisar eso”.

Conforme empiezan a subir sus números en las distintas plataformas, dijo, se empezó a hartar un poco más de su trabajo en la escuela, porque seguían su trabajo en línea y cuando eventualmente regresaban presencial, le estaba costando trabajo equilibrar entre ir a la escuela y generar contenido para grabarlo.

En el 2014, en su segundo año de la carrera con un amigo hizo una compañía de teatro independiente con lo que se formó en el escenario y durante la licenciatura se formó más con el tema de la dramaturgia y la direccoión.

Y a partir del 2016 empezó a dar clases en un colegio que por cierto, le pusieron su nombre a un baño, algo que le pareció chistoso, puesto que la placa no es en algún salón o en algún teatro.

También explicó cada uno de los tatuajes que tiene en sus brazos, los cuales tiene referencias a series y películas; también confesó que nunca se tituló de la carrera y opinó que producir una obra y hacerla negocio es algo difícil.

En el 2017 inició en el stand up este joven de 29 años, quien mencionó que su película animada que de plano no le gusta es “Cars 2” y el musical que le fascina es “José el soñador”.

Además contó la sorpresa que le dio cuando se mega viralizó un video que subió el 5 de abril del 2021, el cual después de dos meses llegó al millón de visualizaciones.