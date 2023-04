Le llueven las críticas a Blink-182 tras show en Coachella: "El problema era con Latinoamérica, no con un dedo"

Blink-182 y Travis Barker se lucieron la noche de ayer en su presentación en Coachella, en la ciudad de Indio, California, Estados Unidos, lo que representó su regreso a los escenarios tras 9 años de ausencia, y aunque en redes muchos aplaudieron volverlos ver en acción, otros le reprocharon a la banda que sí se presentaran en Estados Unidos pero cancelaran los conciertos que ofrecerían este 2023 en latinoamérica, incluidos países como México y Brasil; dichas cancelaciones se anunciaron porque el baterista Travis se recuperaría de una cirugía en el dedo.

Blink-182 enloquecieron a Coachella al cantar "Family Reunion", un tema estrenado con éxito en el año 2000 y que fue recibido con tanto entusiasmo como sus legendarias canciones "All the Small Things" y "I Miss You".

Las críticas a la banda no se hicieron esperar, y en redes muchos fans confesaron sentirse decepcionados, pues aseguraron, Travis Barker ya luce muy recuperado.

“Ese dedito se curó muy rápido”. “La traición... la decepción hermano”. “Ah en Coachella si tocan”. “Blink 182 no merece LATAM”. “¿Demasiado pronto para México pero demasiado bueno para Coachella?”. “Totalmente decepcionada”. “Los amo y odio, tanto años esperando que vinieran a México esperar un año más”. “Hacen conciertos en Estados Unidos pero no en América del Sur”. “Qué mier... osea que el problema era con Latinoamérica, no con un dedo”, se lee entre los reproches que usuarios escribieron en una publicación del Festival Coachella.

¿Qué le pasó a Travis Barker?

En febrero, Travis Barker, sufrió una delicada lesión en uno de sus dedos durante un ensayo, por lo que se sometió a una cirugía; a través de sus redes, el músico compartió una impactante imagen de su dedo anular de la mano izquierda, el cual se dislocó hace unas semanas, sufriendo la ruptura de ligamentos.

Después, Travis se sometió a una cirugía y se encontraba en recuperación; el 1 de marzo, a través de un comunicado, se informó que la banda suspendía sus shows programados en México y en Sudamérica, por cuestiones de salud.

“Blink-182 se ha visto obligado a cancelar todos sus shows en Sudamérica y México debido a cuestiones de salud, esto incluye su presentación en Tecate Pa´l Norte”; supuestamente, la banda se presentará en la edición 2024 del festival Tecate Pa´l Norte.





