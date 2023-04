Daisy Anahy disfruta de Disneylandia, mientras Eduin Caz ofrece gira en EU: ¿se fueron juntos?

Mientras Eduin Caz emprende las primeras fechas del "Hay que conectarla tour 2023" a lado de Grupo Firme, Daisy Anahy y sus hijos disfrutan de las atracciones que ofrece Dysneylandia, pues la influencer con todo y su avanzado embarazo subió a algunos de los juegos del parque de diversiones para acompañar a sus pequeños, quienes se han mostrado entusiastas por el viaje que comparten en familia, sin embargo, el hecho de que tanto Eduin como Daisy se encuentren en EU al mismo tiempo ha desatado rumores de que la expareja sigue frecuentándose, ¿habrá reconciliación?

Luego de que la voz principal de Grupo Firme, Eduin Caz, fuera sometido a un par de cirugías, tras presentar constantes problemas de salud el año pasado, lo que llevó a la banda a posponer su gira un par de meses, los músicos de regional mexicano ya están de vuelta, pues ayer dieron inicio a su más reciente gira, denominada como "Hay que conectarla tour 2023", abriendo las fechas que ofrecerán en Estados Unidos en nada más y nada menos que Washington D. C., una noche que el cantante describió como "a toda ma***".

"Qué perro me la pase hoy, Muchas gracias, Washington, así empezamos esta gira, pasado de ve***, excepto por el machetazo que me pegué, traigo una cortada perra, pero me la pase a toda ma***. Ya extrañaba esto. Gracias, Washington. Gracias por ese recibimiento". dijo en una historia de Instagram.

Pero mientras Eduin y Grupo Firme se presentaba en el Capital One Arena, estadio de una capacidad de más de 20 mil personas, la expareja del famoso cantante, Daisy Anahy y sus dos hijos, Geraldine y Eduin Gerardo se encontraban no muy lejos de donde estaba su padre, pues estaban divirtiéndose en Disney California Adventure Park, parque de diversiones ubicado en California, región donde se encuentra la ciudad de Washington.

Desde ayer, Daisy compartió una serie de historias donde aparecía a lado de sus dos hijos y, por supuesto, de la pequeña que viene en camino que, por las imágenes, pareciera que su embarazo ya se encuentra en una etapa muy avanzada, pues su pancita luce cada vez más grande, pero eso no fue impedimento para que la influencer se subiera algunos de los juegos que su estado le permitió para disfrutar de la compañía de sus hijos, a quienes se les vio muy sonrientes y eufóricos.

Daysy Anahy y Eduin Caz se conocieron en 2009 y producto de su relación tuvieron a Eduin Gerardo, Geraldine y una bebé que viene en camino. Foto: Instagram

Además, Daisy aprovechó para llevarse hasta Disney un "lunch", pues aunque presumió el rico emparedado de macarrones con queso que comió, expresando que ese era la verdadera causa que la motivó a hacer el viaje, también presumió que se llevó varios antojitos desde México que sabía que no encontraría en el país vecino.

"Pues como yo ya me cansé, caminé ya todo el día, me subí a todos lados que pude, pues ¿qué creen? me traje lunche a Disney, dije: ´-Ay no, a mí se me va a antojar todo y nada me va a gustar y yo sé que esto a mi me encanta, me lo llevo y me lo como, me sacan de todos los antojos posibles", contó Daisy y aunque reconoció que le faltó limoncito a su botana, se mostró muy contenta compartiendo el rato con su familia.

Y aunque Daisy, Geraldine y Eduin Gerardo la habían pasado de lo lindo ayer, esta mañana compartió con sus seguidores que se encontraban "derrotados" en la cama del hotel, desayunado, pues al parecer vaciaron todas sus energías en el parque de diversiones, sin embargo, no queda muy claro si la familia de Caz permanecerá en California, paseando por su lado, o si emprenderán un viaje junto a Eduin a la siguiente ciudad en donde se presentará Grupo Firme, pues esta noche ofrecerán un concierto en Reading, Pensilvania.

La duda de si Eduin y Daisy viajaron juntos surge ante la separación de la pareja, la cual se produjo a finales de ferebro, cuando el cantante llamó a su pareja como "su exesposa" mientras le entregaban un reconocimiento en Premios lo nuestro y aunque dijo que estaba haciendo "su luchita" para reconquistarla, en una entrevista con el Escorpión dorado confesó que la madre de sus hijos encontró una conversación con una mujer en su celular que no le cayó en gracia, por lo que decidió darse un tiempo fuera de la relación.

