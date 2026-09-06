La tabasqueña Fátima Bosch, actual Miss Universo, ha comenzado su despedida de la corona y el pasado fin de semana entregó el cetro de Miss México 2026 a la tapatía María Vargas.

"Todo empezó aquí hace un año con un sueño, de poder representar dignamente a mi país ante el mundo", dijo Bosch durante su aparición en el certamen nacional. Cuando la joven ganó en 2025 estuvo envuelta en polémica, porque sólo unas cuantas compañeras la reconocieron al ganar. Luego la controversia siguió en Miss Universo, donde tuvo problemas con un organizador que le reclamó no apoyar turísticamente al pais sede del evento. Así que cuando tuvo oportunidad ahora, pidió a todos apoyar a María en el camino que ahora inicia.

"Hoy se acaba una etapa maravillosa, sé que la próxima Miss Universe México va hacer un trabajo increíble, así que cuando le pongan esa corona por favor, todos hay que demostrarle su amor, porque así es México, somos un corazón. Sin más quiero darles las gracias, ha sido un año maravilloso y fue un honor haber sido parte de sus vidas", expresó al inicio de la transmisión.

María Vargas, de Jalisco, es la nueva reina de belleza de México. Foto: Captura de pantalla

¿Quién es la actual Miss México?

María Guadalupe Vargas Naranjo, la actual Miss México, es una tapatía de 28 años que es licenciada en Negocios Internacionales. Hace dos años publicó un libro autobiográfico titulado "Miss Trouble" ("La reina de los problemas") y en la actualidad ya trabaja en la segunda parte. La obra está basada en experiencias que la llevaron al lugar donde está, superando decisiones que le atrajeron problemas por poner, dice, límites a lo que le pedían. En noviembre viajará a Puerto Rico para formar parte de Miss Universo y suceder a su coterránea Fátima Bosch en la corona mundial. "Creo que el valor de una mujer está en su espíritu de servicio y en la forma en la que deja huella en la vida de los demás", dijo durante el concurso de belleza.

María Vargas, Miss Universe México 2026. Fotos: Instagram, vía @mariavargas.n, @amparogarcialoscabos & @_fhersantosoficial

Aldo Rendón se va de "La Casa"

Por cuestiones de salud, Aldo Rendón decidió abandonar La Casa de los Famosos México. El participante, uno de los más polémicos por sus comentarios, había dado señales de "alarma" al preguntar ocasionalmente a sus compañeros cómo se veían sus ojos. Esta semana la conductora Galilea Montijo recibió una llamada para explicarle lo que estaba pasando y que la salida de Aldo no la sorprendiera. Desde hace años Aldo tuvo problemas con el alcohol lo que lo llevó a estar hospitalizado por meses y ahora sus compañeros detectaron ictericia en él, que es un color amarillento en ojos y piel por cuestiones hepáticas. También tuvo un ataque agudo de gota que le provocaba inflamación en piernas y manos por lo que no colaboraba en algunas dinámicas. Y poco antes de entrar al reality show, se le detectó anemia. Galilea aprobó que Aldo pensara en su salud y afirmó que lo que tiene es reversible, así que le mandó cariño.

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Aldo Rendón anunció su salida de "La casa de los famosos México" por problemas de salud.

Repudio por el asesinato de Jonathan Meléndez

La noticia del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, cimbró a todo México. Y no sólo fue por su homicidio, sino porque también le arrebataron la vida a su esposa embarazada, a su hija de tres años y a su mascota, además de la de una joven que les ayudaba en casa. Fueron capturados dos presuntos culpables, sin que hasta ahora haya una versión oficial que los llevaron a ejecutar a la familia. Extraoficialmente se habla de deudas económicas y que Jonathan habría sido obligado a estar maniatado mientras veía cómo le quitaba la vida a sus seres queridos. Conocido como Honas, el músico tenía 38 años de vida y había fundado Camilo Séptimo en 2013. Horas antes de su muerte, había confiado a un amigo que se reuniría con un socio y le dijo que si no tenía noticias de él tras determinado tiempo, lo fuera a buscar.

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Jonathan Meléndez tocando en concierto de Camilo Séptimo. Instagram camiloseptimomx

Los 57 de Lucero

Lucero celebró su cumpleaños 57 y emitió un mensaje lleno de positivismo: "vamos por un año maravilloso". Se refirió a sus fanas como luceferinas y luceferinos a quienes agradeció por su incondicional apoyo. Y como parte de sus festejos se está alistando para un show en el Auditorio Nacional el próximo día 24.

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La cantante está de fiesta por sus 52 años. Foto: Instagram.

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