"La casa de los famosos" podría extender transmisiones por altos niveles de rating

Desde su primer episodio, "La casa de los famosos" se convirtió en uno de los programas más exitosos de Televisa, y es que sus polémicos participantes, los pleitos y las fuertes declaraciones que han salido a luz, mantienen a los televidentes pegados al televisor.

En un inicio, el reality estaba planeado para que, durante 10 semanas, los 14 famosos que ingresaron compitieran por un premio de 4 millones de pesos; sin embargo, debido al éxito que ha tenido con el público, los ejecutivos de la televisora de San Ángel ya estarían analizando la posibilidad de extender sus transmisiones.

Aunque la información todavía no ha sido confirmada, algunas cuentas en redes sociales que se dedican a seguir muy de cerca el programa ya han comenzado a hablar al respecto, incluso, han dado detalles de las dinámicas que podría implementar la producción y hasta el tiempo que se alargaría: "La Casa de los Famosos México podría alargarse 2 semanas más debido al éxito obtenido. ¿Nuevo integrante? ¿Repechaje?", circula en Twitter.





Esta posibilidad abrió el debate entre los fans de "La casa de los famosos", pues mientras algunos creen que sería muy buena idea meter a alguien más que pueda crear disputas entre los participantes para que no pierda el ritmo, otros más piensan que extenderlo sólo ocasionaría que cayera en una especia de "monotonía" y quizás hasta se vuelva aburrido de ver.

"Si va ser alguien nuevo, que sea polémico para que genere contenido. No como la Barbie Juárez que me da sueño verla", "Deberían regresar a Sofía, no que andan muy contentos ahorita", "Si no Meten contrapeso se volverá una hueva, ya a estas alturas sabemos que Sergio, Wendy y Poncho están en la final, así de simple", "No, dos semanas más no", "¿Éxito? se me hace aburrida. Cada que pongo o están comiendo o durmiendo. No se vale que entre mas gente", "Ay no ya que injusto", "No, por piedad no", "Ay no qué flojera", "Ufff me encantaría estaría buenísimo", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por el momento, el formato del programa se mantiene igual y una de las favoritas y que se perfila para llegar a la final es Wendy Guevara.





Wendy Guevara se encuentra entre las favoritas para ganar la competencia. Foto: Instagram





