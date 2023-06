Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, se le va a la yugular a Ingrid Coronado, ex del conductor

A unos días de que se cumpla el primer aniversario luctuoso del conductor Fernando del Solar, la polémica persigue su nombre, pues su exesposa, Ingrid Coronado, con quien tuvo dos hijos, busca recuperar un departamento en Cuernavaca en el que actualmente vive Anna Ferro, la viuda del argentino; dicho inmueble pertenece a Luciano y Paolo, fruto del matrimonio de Coronado y Del Solar.

Tras la polémica separación entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar, el conductor, quien luchó durante años contra el cáncer linfático, volvió a enamorarse y se casó un año antes de fallecer con Ana Ferro, maestra de Yoga y pilates que ya tenía una hija de una relación pasada, y que tras la partida de Fer, siguió viviendo en la propiedad de Cuernavaca que reclama Ingrid.

En un principio, Coronado dijo que dejó pasar tres meses para acercarse con Anna y pedirle la propiedad, pero ante su negativa, empezó un proceso legal para recuperar la propiedad; sin embargo, en redes sociales Ferro publicó un mensaje que a todas luces está lleno de indirectas para Coronado.

Las indirectas de Anna Ferro para Ingrid Coronado

El Día del Padre no pasó desapercibido para Anna Ferro, quien dedicó un contundente mensaje para su esposo, y aseguró ser testigo del buen papá que fue, a pesar de lo que "otras personas" digan.

Aunque no dio nombres, para los cibernautas quedó más que claro que las indirectas en su mensaje estaban dirigidas para Ingrid Coronado, quien cuando murió el conductor, dijo que Fer "los había dejado desprotegidos".

"Jamás he visto a un hombre con tanta fortaleza y entereza por querer y estar para sus hijos. Un hombre que por amor a ellos dejó su ego a un lado, su dolor, orgullo, quedarse en silencio por amor. Te admiro tanto y se también que no fuiste perfecto en muchos sentidos pero si humano, si con valores, si con verdades", se lee en el inicio de su mensaje.

Ferro recordó que a pesar de las crisis de salud de Del Solar, él siempre estuvo con sus hijos, y lamentó que ciertas personas manipulen los hechos para su propio beneficio.

"Luchar por tu vida para poder y querer estar con ellos, con o sin energía pero siempre estabas. Duele saber que exista gente que simplemente opine sin saber lo que realmente fue, gente que manipula los hechos , las cosas, las circunstancias para poder sentirse bien o simplemente tratar de querer limpiarse sus pies para su propio beneficio sea el que fuese. Y creen que manchando tu nombre van a tener más crédito… no es así".

Fernando del Solar y Anna Ferro se casaron frente al mar. Foto: Instagram.

Finalmente, Anna le agradeció a Fernando haber sido un buen padre para su hija y le hizo un recordatorio del amor que siente por él a pesar de su muerte.

"Gracias gracias gracias por ser un padre también para mi hija por abrazarla tan fuerte que le uniste su corazón dolido, para mi hijos también y para los tuyos… no tengo más que decir te amo y mi agradecimiento infinito a ti celebro tu vida en esta tierra y en donde estés con tu energía infinita.(Esto he aprendido, la gente habla desde su carencia desde su dolor, no pueden dar lo que no tienen… por eso entregan dolor y carencia)".

Varios cibernautas criticaron su mensaje pasivo-agresivo y le sugirieron que regresara el departamento a su dueña, es decir, a Ingrid y a sus hijos: "No se trata de historias personales, espiritualidad o quien es 'la bruja' del cuento, tan simple como que hay una propiedad que no es tuya y es fruto del trabajo de alguien más, dalo de vuelta a la dueña". "No hay congruencia Anna. Devuelve lo que no trabajaste lo que no es tuyo". "Entonces entrega lo que es de sus hijos... Tú si fuiste su esposa, pero todo lo que hizo en vida es de sus hijos no tuyo", son algunos de los comentarios.

A finales de 2022, en entrevista para "Ventaneando", Anna Ferro aseguró estar en la mejor disposición para llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado, eso sí, dejó claro que no estaría dispuesta a renunciar a la herencia que Fernando del Solar le dejó, pues afirmó que no sólo existía un testamento, sino otros documentos con los que ella se podría amparar.