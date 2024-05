Mario Bezares explota contra Diego Boneta por serie de Paco Stanley: "¿Estás necesitado?"

Después de anunciar que emprendería acciones legales contra los creadores y productores de "¿Quién lo mató?", historia que narra el asesinato de Paco Stanley, Mario Bezares volvió a arremeter contra la serie, en específico contra uno de los actores del elenco, Diego Boneta.

En la historia, Boneta interpreta a Jorge Gil, la mano derecha de Stanley y quien estuvo con él en el atentado que le arrebató la vida; pero para Bezares que el también cantante aceptara este papel significó una total decepción, pues , considera, lo único que buscó fue el dinero.

"De haber representado a Luis Miguel en una serie exitosa, ahora interpreta a Jorge Gil, ¿cuál es tu hambre, papá?, ¡Qué decepción, caray!. ¿Estás necesitado y quieres ganar lana con eso?" , dijo en una entrevista para el canal de YouTube de Inés Moreno.





Así se ven la cantante y el actor como Paola Durante y Jorge Gil respectivamente. Foto: Captura de pantalla.





Lee también Mario Bezares rompe el silencio sobre la serie "¿Quién lo mato?" y exige frenarla: "Me parece lamentable"

Incluso, reprobó el hecho de que ninguno de los protagonistas intentara, si quiera, contactarlo o hablar con él para saber su versión de la historia:

"Cero contacto (con ellos), no me conocen. Todos los actores que participan, yo no los conozco, nunca he cruzado palabra con ellos, ni con el director ni con nadie", dijo muy molesto.









Asimismo, explicó que su molestia con esta producción es que, a su consideración, no busca contar nada nuevo, solo lucrar con la tragedia y el sufrimiento de muchas personas.

"Yo creo que se está tratando de lucrar con el dolor de una persona, de una familia y de varias familias", finalizó.

Anteriormente, Bezares dio a conocer que demandaría a los creadores de "¿Quién lo mato?", por daño moral, el uso indebido de su imagen y revictimización, pues la serie, aunque asegura ser ficcionada, confundiría al público y volvería a ponerlo a él y a su familia bajo el escrutinio público, algo que no aceptaría; sobre todo porque ya hubo un juicio en el que se le encontró como no responsable.

Lee también Elenco de “¿Quién lo mató?”, al margen de los reclamos de Mario y Brenda Bezares