La actriz y directora Ela Cegali dice adiós a su doloroso pasado a través de su trabajo

Originalmente, Ela Cegali quería ser bailarina de ballet, pero una lesión en la rodilla truncó su sueño de hacerlo de manera profesional. El incidente la hundió en una profunda depresión hasta que, como ella dice, “tuve que buscar otras formas de subirme al escenario”.

La respuesta fue la actuación. Ela completó varios cursos y talleres en varias academias, hasta que, más tarde, mientras estudiaba teatro musical en Nueva York hasta que una nueva lesión en la rodilla (¿quién dice que un rayo no cae dos veces en el mismo sitio?) la obligó a regresar a México para tratarse.

Continuó estudiando arte dramático. En marzo de 2021 terminó la carrera de actuación en Casa Azul. Un mes antes, se había enfrentado a la muerte de su padre, pero una llamada telefónica recibida apenas concluyó con sus estudios le iluminó el camino.

“Me propusieron hacer una telenovela, me dijeron que tenían un papel muy específico para mi perfil. En ese momento me cayó el veinte de que si papá ya no estaba conmigo, por él iba a tomar esa oportunidad”.

Lee también Paul Stanley y el momento en el que se enteró por teléfono de la muerte de su papá Paco Stanley

Ela Cegali comenzó a realizar pequeñas participaciones televisivas hasta que, dispuesta a tomar el toro por los cuernos, levantó su propio proyecto. Escribió, actuó y dirigió su propio mediometraje. Se trata de “De tiempo y vida”, 36 minutos que cuentan la historia de cuatro personas cuyos destinos se conectan.

“Fue lo más frustrante pero también lo más maravilloso que he hecho, porque todo el equipo de producción estaba conformado por mis amigos”.

Más adelante, completó un diplomado de actuación televisiva en Vancouver.

“Esa experiencia me hizo cuestionarme muchas cosas, como mi papel delante y detrás de los reflectores. Fue el momento decisivo en el que resolví que esto es lo que quería hacer el resto de mi vida. Regresé a México en noviembre del año pasado dispuesta a enfrentar a esta industria, que representa un monstruo”, expresa.

El reto más duro para Ela ha sido abrazar su independencia: “Yo no tengo agencia de representación, así que me toca tocar personalmente las puertas”.

En la actualidad, Ela Cegali tiene muchos proyectos en puerta. Prefiere reservarse los detalles hasta el momento indicado, pero sí adelanta que participará en una telenovela y comenzará a grabar una miniserie documental de 7 capítulos, que dirigirá ella misma y se difundirá a través de las redes sociales, por lo que cada episodio no rebasa los 5 minutos de duración. Sin duda, se trata de algo original y arriesgado.

“Este proyecto es como una liberación para mí”, explica. “Con él, me despido de una persona de mi pasado que me hizo mucho daño. Esta es mi forma de decirle adiós”.

Lee también Paty Cantú llora la muerte de su perrito Hámster y denuncia trato cruel en veterinaria