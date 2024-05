Paul Stanley estaba en la escuela cuando se enteró que su padre, el famoso y querido conductor Paco Stanley había sido asesinado, a casi 24 años del suceso que marcó su vida, el conductor del programa "Hoy" prefiere hablar de su próxima paternidad y no de la polémica serie que "¿Quién lo mató?", la cual aborda el trágico hecho que enlutó al mundo del entretenimiento.

Paul prefiere no entrar en controversias sobre las reacciones que han provocado la serie de Prime Video donde se aborda la muerte de su padre el 7 de junio de 1999 a las afueras de un famoso restaurante capitalino, lamenta que no se tenga respeto por la memoria de un gran ser humano, su padre, que de paso, le sacó muchas sonrisas a los mexicanos que gustaban de ver sus programas.

Stanley dice que en su próxima paternidad junto a su esposa Joely está "presente su papá", quien en su momento le dijo a sus más allegados que Paul era el hijo que más se parecía a él.

¿Cómo se enteró Paul del asesinato de su padre Paco Stanley?

Paul Stanley ha relato en varias ocasiones cómo se enteró de la muerte de su padre Paco Stanley, una de esas ocasiones fue en entrevista con Yordi Rosado, donde se le vio emotivo mientras recordaba el amargo momento.

"Estaba en sexto de primaria, ya era… Estaba haciendo una exposición de fin de año. Era trabajo de fin de año. Estaba haciendo una exposición del cine, creo que de los hermanos Lumiere cuando llamaron al profesor y la madre le dijo que había pasado algo con mi papá...", contó.

En la capilla de la escuela le dieron la primera parte de la noticia, Paul vivió momentos de incertidumbre al no saber a qué miembro de su familia habían intentado supuestamente de secuestrar.

"A uno de tus familiares le quisieron hacer algo, lo querían secuestrar", le dijo sin mucho tacto uno de sus maestros.

"Vi a Lalo Salazar, con quien tengo una mistad muy chida hoy, y vi todo lo que le había pasado a mi papá. Llamo a la oficina de mi jefe y me contesta Norma, la secretaria. Se escucha mucho desmadre y después de un rato me contesta y me dice: ‘disculpe no puedo tener la línea ocupada’. Fue cuando le dije: 'Norma, norma, soy yo Paul, como está mi papá' y se soltó a llorar y me dijo: 'tienes que ser fuerte, de lo que te voy a decir. Tú papá está muerto, lo acaban de matar'"

Paul recuerda a su papá Paco Stanley con emotiva foto: "Te amo y siempre te pienso"

"Lo peor fue cuando llegó mi mamá a verla. A parte a mi mamá le tocó muy difícil, también. Llegar a la casa y ver a todos llorando. Al siguiente día fue el sepelio y fuimos con una amiga de mi mamá. Nos paramos en un puesto de periódico y veo, ya sabes, los periódicos amarillistas con la foto de mi jefe todo balaceado. Se me acerca la del puesto de periódico y me dice: ‘¿qué feo lo dejaron no niño? y le dije: 'sí, era mi papá'", recordó.

Algo que Paul compartió con Yordi fue que siete meses antes de que muriera su padre, Paco Stanley compró una cripta con la intención de pasar ahí a sus padres, sin embargo fue él quien la estrenó.

México entristeció el día que asesinaron a Paco Stanley

Paul no quiso ver a su papá en el ataúd, fue un momento "muy fuerte" en el que estuvo junto a su madre Mónica y sus tías, viendo de lejos a sus medios hermanos; en ese momento pensó que todo se trató de un intento de secuestro, pues días antes intentaron asaltar a su padre.

