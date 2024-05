“¿Quién lo mató?” revive a “El show: crónica de un asesinato”

Apenas se estrenó “¿Quién lo mató?”, la miniserie de Prime Video sobre el asesinato de Paco Stanley y Televisa aprovechó para promover su docuserie “El show: crónica de un asesinato”, que lanzó en junio del año pasado en su plataforma Vix con el slogan “La realidad supera a ficción”. El trabajo realizado por Noticieros Televisa contó con testimonios de las personas cercanas al famoso conductor de “¡Andale!”, varias de las cuales han manifestado ahora su descontento y amenazan con demandar a los realizadores de la producción ficcionada, protagonizada por Paco Duarte, Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y Belinda, debido a que no autorizaron el uso de su imagen, entre ellos, Mario Bezares y Paola Durante.

Las grabaciones del nuevo reality show del que forma parte Sergio Mayer, “Tentados por la fortuna”, hicieron sufrir al actor y político pues, al parecer, descubrió que su criptonita es hablar otro idioma que no sea español o inglés, para ser más específico: el turco. El show de Tv Azteca, que se estrenó esta semana y donde Mayer es conductor, fue grabado en Turquía: “A mí me costó mucho trabajo, no pude aprender ni siquiera a decir: ‘hola’ por la pronunciación”, cuenta Mayer a EL UNIVERSAL. “(Hay) gente muy linda, muy amable, de cultura extraordinaria. Había una persona de Turquía que hablaba español y que nos ayudó mucho… el inglés nos ayudó mucho”.





Mayer viajó hasta Turquía, donde se grabó el programa. Foto: Cortesía Azteca





Jaime Maussan se disculpa por no convivir con sus fans

El experto en temas de extraterrestres y sobrenaturales, Jaime Maussan, fue uno de los protagonistas del evento History Fest, realizado el pasado fin de semana en la Ciudad de México, sin embargo, parece que se quedó con una mala sensación por no poder convivir con sus fans que acudieron a esta cita a verlo, que eran miles, pues antes de retirarse del lugar señaló: “Pido una disculpa a todos los que querían una convivencia conmigo, pero cuando me vean en la calle no duden en saludarme y pedirme una foto si quieren”, dijo el periodista, quien sí pudo tomarse una selfie con unos cuantos admiradores.





Jaime Maussan formó parte del History Fest que se llevó a cabo este fin de semana en el Papalote Museo del Niño. Foto: Facebook Jaime Maussan





