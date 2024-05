¿Quién es quién en la serie sobre la muerte de Paco Stanley?

Una de las series que está causando polémica, a pesar de que todavía no está disponible para el público, es "¿Quién lo mató?", original de Prime Video y en la que se aborda el asesinato del conductor Paco Stanley.

La producción no solo ha recibido fuertes críticas por parte de los involucrado en el caso, ya que algunos no están de acuerdo con el suso de sus nombres y su imagen; el público también ha mostrado su descontento en cuanto al elenco, ya que, aseguran, hay algunos que no tendrían nada qué hacer ahí.

Estos son los protagonistas de la serie:

-Roberto Duarte- Pacto Stanley

Es un actor que se ha forjado en los escenarios teatrales, pero sus inicios fueron como reportero en TV Azteca, donde llegó en busca de oportunidades a la edad de 19 de años, tiempo después viaja a Italia para estudiar actuación y a su regreso se involucra en proyectos como "Blue Demon" (2017), "Sr. Ávila" (2018), "Amar a muerte" (2018), "El baile de los 41" (2020), por mencionar algunos. Duarte se integra al proyecto de "¿Quién lo mató?" por invitación del director Humberto Hinojosa, quien le da el papel del famoso conductor.

" Recibir el regalo de poder interpretar a Paco, un personaje de esa dimensión, es un trabajo que asumí con mucha responsabilidad y con una compañía excepcional de todos mis compañeros y mi director", dijo el actor al respecto.





El actor da vida a Paco Stanley. Foto: Prime Video





- Luis Gerardo Méndez - Mario Bezares

El originario de Aguascalientes inició su carrera en 2003 haciendo teatro, participó en obras como "Hoy no me puedo levantar" y "Avenida Q", posteriormente dio el salto a la televisión y el cine, donde recibió el papel que lo llevó a la fama, Javi Noble de la película "Nosotros los Nobles" (2013), desde entonces se ha convertido en una figura recurrente en estos ámbitos, incluyendo las plataformas digitales; donde en esta ocasión da vida al mejor amigo y mano derecha de Stanley, Mario Bezares.

"Fue un rodaje muy divertido al poder recrear los programas de televisión, que eran como una fiesta, sentíamos que teníamos nuestro propio show y con nuestra propia orquesta y todo; pero del otro lado no estuvo tan lindo, porque fue muy inhumano lo que le pasó a este personaje", señaló Méndez".





El actor de "Nosotros los nobles" interperta al mejor amigo de Paco Stanley. Foto: Instagram





- Diego Boneta - Jorge Gil

Comenzó su carrera en 2002 como participante del reality "Código F.A.M.A.", después se convirtió en una estrella infantil con telenovelas como "Misión S.O.S". (2004) y Rebelde (2005), pero decidió probar suerte en Hollywood y logró estar en producciones como "Rock of Ages" (2012) y "Terminator: Dark Fate "(2019). Pero uno de sus mayores éxitos hasta el momento es la serie de Luis Miguel (2018), donde dio vida al ídolo mexicano. En ¿Quién lo mató? interpreta a Jorge Gil, un periodista que se une al equipo de Paco Stanley, con quien empieza a tener una amistad.

"Para mí lo más importante y lo más divertido, fue el arco de Jorge, dónde empieza y acaba; además de poder desaparecer una vez más en un personaje totalmente distinto a lo que ya he hecho", declaró Boneta.





- Belinda - Paola Durante

Belinda Peregrín Schüll, nombre real de la cantante, incursionó en el mundo del espectáculo a la edad de 10 años, protagonizando la telenovela "Amigos X siempre" (2000), convirtiéndose en un ídolo, a ésta le siguieron dos más "Aventuras en el tiempo" (2001) y "Cómplices al rescate" (2002), para después comenzar su carrera como solista, hasta la fecha lleva cuatro discos de estudio y está por estrenar un quinto. Belinda interpreta a Paola Durante, la joven edecán que es acusada de complicidad en el asesinato de Pacto Stanley.

"Paola es mucho más de lo que se dice o se ve en los videos que hay o las entrevistas, tiene un mundo muy complejo, ella estuvo un momento muy complicado en la televisión", dijo Belinda al hablar de su personaje.





Así se ven la cantante y el actor como Paola Durante y Jorge Gil respectivamente. Foto: Captura de pantalla.





