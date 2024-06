I love dance: Grupo Aqua está listo para para poner a bailar a México

Después del boom que se vivió el año pasado con el tema musical “Barbie girl” gracias a la película de la famosa muñeca interpretada por Margot Robbie, ahora miles de mexicanos podrán cantar en vivo esta canción con sus intérpretes originales: el grupo danés Aqua dentro del festival I love dance.

En esta cuarta edición en la Ciudad de México se esperan más de 15 mil personas en esta fiesta que se llevará a cabo dentro del Palacio de los Deportes en donde 14 artistas revivirán la nostalgia de la época dorada de la música eurodance de los años 90.

“Estamos poniendo una producción totalmente nueva con cinco pantallas, circuito cerrados de audio, fuego, pirotécnica, con efectos especiales con artistas que siempre quisimos ver en un festival, ayer estuvimos en Guadalajara y cada show está increíble, con buena producción visual”, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL Gustavo MX, el DJ oficial del festival.

La Bouche, intérpretes de hits como “Be my lover” y “Sweet dreams” estará presente en esta cita, así como Technotronic con su “Get up” y “Pump up the jam”, junto con No mercy, grupo que fuera famoso por el éxito “Where do you go”, al igual que 2 Eivissa conocida por su tema “Oh la la la” y la banda Le click conocida por “Tonight is the night”.

“Es música que nunca se ha ido, hay canciones que la gente se sabe de memoria y son artistas que la gente siempre quiso ver en vivo, la nostalgia sigue estando presente sobre todo ahora que muchas bandas se siguen juntando de nuevo”, comentó este sábado.

Acerca del headliner que es Aqua que tiene sencillos como “Around the world”, “Cartoon heroes”, “Freaky friday”, entre otros, comentó lo difícil de que estuviera en este país; son ocho personas en escena con un collage por todos sus discos.

“Fue muy complicado poderlos traer a México porque después de la pandemia, aunque no lo parezca, ellos tienen agenda llena hasta el 2026, están constantemente trabajando y no se concretaba; vino el asunto de la película y les dio otro empuje más, llenos de trabajo, cotizándose mejor, por eso fue complicada la negociación.

“Ellos estuvieron en la gran disponibilidad de venir a México porque saben que tienen muchísimos fans y después de la película todo se vistió de rosa aquí en la CDMX y ellos también querían venir, sólamente fue lidiar con sus tiempos y con su agenda”.

Un plus será el performance del artista llamado El Azteca, que trae un show dinámico con pirotécnica e interacción con los presentes.

“Ayer prendió cañón verlo, a la gente le llama muchísimo la atención sobre todo porque muchos años fue una atracción icónica en Acapulco, en un lugar que se llamaba Palladium, porque es un espectáculo basado en la canción ‘Dance with the devil”.

Todo lo que se necesita saber del concierto

La apertura de puertas es a las 18:00 horas, el show inicia a las 20:00 horas y terminará a las 2:00 de la madrugada, por lo que además del boleto e identificación oficial, se recomienda llevar ropa y zapatos cómodos.

Objetos permitidos: lentes de sol, baterías externas para celulares, tapones para oídos, medicamentos con recetas, binoculares sin láser, maquillaje en polvo, sobreros, gorros, gel antibacterial, cámaras no profesionales, banderas sin asta de máximo un metro de largo, ponchos, bolsas, mochilas, bolsas de mano pequeñas, cangureras que no excedan los 11 por 16 centímetros y bolsas de almacenamiento transparentes.

Objetos no permitidos: cámaras profesionales, equipo profesional de grabación de video o audio, accesorios para cámaras, incluyendo palos de selfies, GoPros, Tripodes, pilas, a excepción de las baterías externas, dispositivos electrónicos grandes como laptops, tabletas, disfraces, artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor, cigarros, vapeadores, encendedores, comida, bebida, paraguas, drogas, sustancias ilícitas, rayos láser, luces química, medicamento de venta libre, armas, aerosoles, drones, cadenas largas, joyería con picos y mochilas grandes.

rad