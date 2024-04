A Paola Durante le gustó la actuación de Belinda en serie de Paco Stanley: "sí soy yo"

Paola Durante ha mostrado su desaprobación con respecto a las escenas del tráiler de "¿Quién lo mató?", la serie acerca del asesinato de Paco Stanley, pues asegura que lucra con la imagen de personas inocentes, basándose en mentiras. Sin embargo, destacó que la actuación de Belinda sí le gustó, pues al ver los adelantos consideró que la cantante supo plasmar su personalidad y forma de actuar.

La semana pasada se lanzó el primer tráiler de la bioserie de Paco Stanley, causando sensación en redes sociales, pero la inconformidad de las partes involucradas, como es el caso de Paola Durante que, en 1999 -cuando tuvieron lugar los acontecimientos-, fue acusada de ser la responsable del asesinato del conductor, motivo por el que estuvo encarcelada por dos años.

La exedecan expresó la molestia que la causó ver el tráiler, sobre todo, porque fue lanzado el mismo día de su cumpleaños.

En entrevista con "Todo para la mujer", Durante vio con tristeza que la producción de Prime Video alimente rumores y teorías injustificadas, pues negó categóricamente haber sostenido un romance con Mario Bezares, tal y como sugieren las imágenes donde Belinda y Luis Gerardo Méndez, quienes los interpretan en la serie, se dan un apasionado beso.

"Nunca, nunca hubo algo entre Mario y yo, la verdad es que el fue como un papá para mí", indicó.

Y este fin de semana, mientras Paola fue captada por la prensa en su arribo al aeropuerto de la CDMX, aprovechó para decir a "Venga la alegría" que ya planea proceder legalmente contra los creadores de la serie.

"Yo no entiendo, hace 24 años fabricaron una historia, después de 24 años quieren fabricar otra. no les bastó con el daño que nos hicieron, todo lo que sufrimos, todo lo que pasó mi mamá, mi hija... me están desprestigiando, desprestigiando, esto no se puede quedar así", dijo.

Durante precisó que tratará de obtener una reparación del daño, de ser posible, ya que están lucrando con una parte importante de su vida.

"Obviamente ya estoy hablando con los abogados porque creo que sí se puede proceder, todo lo que están metiendo no consta en el expediente, lo están haciendo para vender, es una historia super prefabricada, pero bueno... si ellos quieren ganar, que nos den una tajada también, ¿no?, es mi historia, están tachando mi imagen como mujer, no entiendo por qué hacer tanto daño..., ¿por vender perjudicar la vida de otras personas?, ojalá la gente fuera más empática", precisó.

Pero rescató la interpretación de Belinda, destacando que la cantante sólo cumplió con su trabajo como actriz, pues consideró que sí le dio al clavo a la hora de actuar como ella.

"Eso sí... a mí me encanta Belinda, soy su fan, ¿ella qué culpa tiene, no?, ella está actuando, en varias ocasiones como que sí dije: ´-Ay, sí soy yo', digo... le faltó un poquito a la caracterización, al principio la pusieron en una foto como fea y no soy fea, oigan", concluyó.

