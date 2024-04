¿Paul Stanley llamaría a su hijo con el nombre de su padre?, lo revela

Ni Paul, ni Paco... Paul Stanley no quiere que el bebé que espera, junto con su esposa Joely Bernat, lleve el nombre de ninguno de los integrantes de su familia, pues desea que cuenten con su propia identidad, aunque tampoco reveló si ya sabe cómo llamarán a su primer hijo, luego de que hace poco menos de un mes diera a conocer que pronto se convertiría en papá.

Hace nueve meses, Paul no sabía se casaría no, pero de lo que estaba muy seguro era de su convicción de convertirse en padre, como aseguró a Mara Patricia Castañeda en una entrevista.

El conductor de "Hoy" habló de las expectativas que le causaba tener un hijo, así como también se sinceró y dejó entrever uno de sus miedos, relacionados con la paternidad.

"Me da mucha ilusión, me da miedo también, mucho miedo, porque me da miedo que se repita la historia", dijo haciendo referencia a la muerte de su padre, la que tuvo lugar cuando él tenía sólo 14 años.

"Yo sé que no tiene que ser así, no estoy siguiendo patrones, pero como hay muchas cosas con las que sufrí mucho, entonces no quisiera repetir esa historia", precisó.

Sin embargo, a principios de abril, a tres meses de que contrajera matrimonio con Joely, los recién casados dieron la noticia de que esperaban a su primer bebé.

Desde ese momento, todo pareciera ser miel sobre hojuelas en la vida de Joely y Paul, que -si bien- han dado algunos pormenores de cómo marcha el embarazo, también se han reservado de algunos aspectos más privados en torno a la gestación.

Aunque el conductor, de 38 años, no pudo evitar a responder a las preguntas de los medios de comunicación acerca de qué molestias presentaba su esposa en las últimas semanas.

Stanley expresó que Bernat ha experimentado dolores de cabeza y molestias en el vientre, pero nada que requiera de un cuidado especial, mientras destacó que, como todo padre primerizo, ya es víctima de los antojos.

"Goloso, de por sí ya era, muchos antojos, cansado, mucho sueño, pero bien... estoy disfrutando", expresó.

Pero esto no fue todo lo que dijo, pues cuando Berenice Ortiz, y otros miembros de la prensa, le preguntaron si pensaba en ponerle Francisco a su hijo, en honor a su difundo padre, en caso de que sea niño, Paul contestó con un rotundo "no".

"No, yo no le pondría ni (el nombre) de mi papá, ni el mío; una nueva historia", destacó.

