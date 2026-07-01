Este fin de semana se perfila como uno de los más ajetreados para la ciudad de Nueva York. Además de la posible celebración de una de las bodas más esperadas del año, la de Taylor Swift y Travis Kelce, la ciudad también recibirá a miles de visitantes por los partidos del Mundial y las actividades con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos.

De acuerdo con diversos medios internacionales, la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs contraerían matrimonio el 3 de julio en el Madison Square Garden. Sin embargo, un evento de tal magnitud se estaría organizando bajo estrictas medidas de seguridad que ya comienzan a generar inquietud entre algunos negocios de la zona.

En los últimos días se dio a conocer que se solicitaron permisos para realizar cierres parciales de calles alrededor del recinto durante varios días. The New York Times informó que la solicitud fue presentada ante la Oficina de Actividades en la Vía Pública de Nueva York e incluye la instalación de estructuras temporales, así como restricciones de acceso entre el 2 y el 4 de julio.

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Durante esta semana también comenzaron a observarse estructuras en las inmediaciones del recinto. TMZ reportó que una de ellas podría corresponder a un castillo rodeado por un jardín, mientras que diversos alimentos como pollo, crema y carne de langosta, fueron vistos ingresando al lugar. A ello se suma la presencia de un amplio dispositivo de seguridad.

Incomodidad entre los negocios locales

TMZ señala que propietarios de bares y restaurantes ubicados en los alrededores del Madison Square Garden consideran que los cierres previstos podrían afectar sus ingresos, ya que dificultarían el acceso de clientes en lo que habría sido un periodo de gran afluencia por los partidos del Mundial y las celebraciones del aniversario de USA.

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Incluso, el dueño de uno de los establecimientos estaría intentando ponerse en contacto con el equipo de la intérprete de "Lover" para exponer la situación.

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El portal también menciona que este viernes se instalarían grandes carpas blancas, por donde se cree que llegarían los mil invitados. Además, se espera la presencia de medios de comunicación y seguidores de Taylor Swift, lo que podría complicar aún más el acceso al área. Mientras tanto, otros comerciantes aseguran que solo les queda esperar para saber el impacto que tendrá el fin de semana.

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Una situación similar se vivió recientemente durante la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Sicilia, Italia. En aquella ocasión, algunos vecinos manifestaron su inconformidad por las restricciones implementadas durante el evento e incluso señalaron en redes sociales que no podían tomar fotografías mientras recorrían la zona por motivos turísticos. Posteriormente, diversos medios informaron que la cantante otorgó una compensación económica a las personas afectadas.

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