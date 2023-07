Kylie Jenner sacudió la red con el minivestido con más estilo de la temporada

Kylie Jenner es una de las modelos y empresarias más famosas del mundo e integrante del imperio Kardashians. La nacida en Los Ángeles es dueña de una gran belleza natural y un sentido de la moda que le ha permitido instalarse en la sociedad como una referente de la elegancia y el glamour, tal como muestra en sus redes sociales.

Kylie Jenner posando. Fuente: Instagram @kyliejenner

A sus 25 años su rostro y nombre son mundialmente conocidos ya que a los 10 años protagonizó junto a su familia el reality ‘Keeping Up with the Kardashians’. Ahora, Kylie Jenner es una gran empresaria del mundo del maquillaje y es dueña de la empresa Kylie Cosmetics que no para de ganar terreno internacional.

El posteo de Kylie Jenner en Instagram

En las redes sociales, Kylie Jenner acumula más de 397 millones de seguidores que son testigos de cada uno de los viajes que realiza, los eventos sociales a los que asiste y las sesiones fotográficas con las que impone tendencias. Los outfits más elegantes y modernos se encuentran en su cuenta de Instagram.

Kylie Jenner posando. Fuente: Instagram @kyliejenner

Recientemente, la modelo y empresaria norteamericana revolucionó las redes sociales al realizar una nueva publicación. “Publicando estos ahora antes de que se pierdan en mi cámara roll”, escribió Kylie Jenner junto a un grupo de imágenes de las cuales una se llevó todas las miradas.

En una de las fotografías, Kylie Jenner aparece posando con el minivestido con más estilo de la temporada. La prenda es de color verde y con un diseño que se caracteriza por dejar un hombro y la espalda descubiertos y un nudo en la parte inferior que la llena de elegancia. El posteo en su cuenta de Instagram reunió más de 3 millones de likes en solo un par de horas y la volvió a posicionar como una de las mujeres más hermosas y con más estilo del mundo.