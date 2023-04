Kylie Jenner y Timothée Chalamet ¿Son novios?

Hace un par de días el mundo se sorprendía con el supuesto romance entre Kendall Jenner y el cantante Bad Bunny, pero Jenner no sería la única del clan Kardashian que habría encontrado el amor recientemente.

Todo parece indicar que su hermana menor, Kylie Jenner estaría en pareja con el actor Timothée Chalamet. El nombre de ambos no ha parado de circular en las redes sociales, y en Twitter ya son varias las páginas de fandoms que confirman la relación entre los jóvenes.

La primera página en confirmar la relación fue la página de Instagram “DeuxMoi”, y rápidamente dicho dato se viralizó en las redes sociales. Todo comenzó luego que se viera a Chalamet y Jenner muy juntos en Coachella.

Sin embargo, por el momento, todo se trata de rumores, y no hay nada confirmado. La última pareja de Kylie Jenner fue el rapero Travis Scott. Ambos tienen dos hijos en común, Stormi, de cuatro años, y un bebé de casi uno, el cual se llama Aire.

Kylie Jenner. Fuente: Instagram @kyliejenner

En cuando a Timothée Chalamet, el actor de “Call Me By Your Name” estuvo en pareja con Lourdes de León, la hija de Madonna, a quien conoció en el colegio. Luego estuvo varios años en pareja con Lily-Rose Depp, la hija del actor Johnny Depp. Ambos se conocieron filmando la película “The King” en el 2018, e incluso se los vio varias veces vacacionar en Italia.

Luego se dijo que Chalamet estuvo con la mexicana Eiza González. Ambos fueron vistos en Los Cabos, y luego en Los Ángeles. Sin embargo se dice que su relación fue fugaz.

Timothée Chalamet. Fuente: Instagram @tchalamet

Sin dudas, la noticia de un supuesto noviazgo entre ambos no cayó bien en las fanáticas de Chalamet, ya que el joven actor es muy celoso de su vida privada, no se le conocen escándalos, y el hecho de que salga con una integrante del clan Kardashian cambiaría todo en su carrera.