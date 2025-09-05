Más Información

Murió Victor Jiménez, el defensor y difusor de la obra de Juan Rulfo

Murió Victor Jiménez, el defensor y difusor de la obra de Juan Rulfo

Cada vez más mujeres en el mundo del libro

Cada vez más mujeres en el mundo del libro

Política cultural estancada, en el primer año de Sheinbaum

Política cultural estancada, en el primer año de Sheinbaum

Arranca la décima edición del Hay Festival Querétaro, con reflexiones sobre la guerra en Gaza, cambio climático y migración

Arranca la décima edición del Hay Festival Querétaro, con reflexiones sobre la guerra en Gaza, cambio climático y migración

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

A, la estrella de "Yellowstone" y "Danza con lobos", no le interesa saber qué viene en su futuro profesional.

"Ya no pienso tanto en ello, sino en poder definir cómo será la segunda parte de mi vida. A veces ustedes (la gente) me confunden, porque dicen 'oye, vas bien, ¿por qué tendrías que cambiar?'. Y no tengo que ser actor, sino quiero serlo. Uno tiene una sola vida y hay que aprovecharla al máximo", dijo esta tarde en el Auditorio Nacional ante cerca de 10 mil personas.

Costner, de 70 años, formó parte de "México Siglo XXI, Mentes que Iluminan el Futuro", programa organizado por la Fundación Telmex para sus becarios, considerados entre los mejores estudiantes del país.

Kevin Costner reflexionó sobre su carrera y las etapas que quiere vivir ahora. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.
Kevin Costner reflexionó sobre su carrera y las etapas que quiere vivir ahora. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

Lee también:

El actor de "El guardaespaldas" y "Talentos ocultos" ofreció una hora de charla en la que habló en parte de su carrera, centrándose en mensajes positivos para los asistentes, diciendo que lo más importante era lo que les dictara el corazón.

Por eso, cuando se le preguntó de "Yellowstone", una serie western nominada en su momento al Emmy, su mensaje fue por ahí:

"Nadie pensó que sería exitosa y yo no escuché a nadie; no escuché a los que decían las compañías o que me decían 'haz esto o lo otro'. Cuando la leí dije que podía ser algo bueno y siempre es importante saber eso, escucharlo, no lo que los demás piensen", apuntó.

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.
Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

Lee también:

"Mucha gente piensa que sólo soy actor y director, pero no es así: soy padre, he estado casado dos veces, tengo hijos. Alguna vez alguien me preguntó que, cuando hiciera la transición (morir), qué pondría en mi tumba. Fue una pregunta difícil, no sabía qué responder, y después de reflexionar mucho, creo que sería algo sencillo: 'además de mi vida, hice películas'", expresó en otro momento.

Y es su vida la que valora. Por eso no está en redes sociales.

"No necesito leer sobre mí mismo, rara vez leo algo cierto de mi persona. Esto no quiere decir que no pueda aprender de la crítica constructiva, pero cuando se vuelve una fuente de humor, no. Esta es una época maravillosa (tecnológicamente), pero deben leer más libros, escuchar música, ver documentales, aprendan de la historia, de su país, quién lo formó, la gente que vive hoy", observó.

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.
Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Mariah Carey se burla de Jennifer Lopez por fracaso con su gira: "Soy más exitosa y envejezco mejor”. Foto: Mariah Carey/ Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group / AP

Mariah Carey se burla de JLo por fracaso con su gira: "Soy más exitosa y envejezco mejor”

Belinda y Cazzu dejan el pasado atrás y olvidan su enemistad por Nodal: lanzarán canción en conjunto. Foto: Tomada Instagram @belindapop / Vianney Le Caer/Invision/AP / EFE/ Mario Guzmán

Belinda y Cazzu dejan el pasado atrás y olvidan su enemistad por Nodal: lanzarán canción en conjunto

Accidente en La Casa de los Famosos: ¿Qué le pasó a Dalilah Polanco?. Foto: Dalilah Polanco / IG

¡Impactante! Dalilah Polanco cae en LCDLF3 y todos temen lo peor

Sorpresa para Ángela Aguilar: fecha inaugural de su gira por EU y tres más están canceladas. Foto: BECK / AFP

“¡Ay Angelita!”: Ángela Aguilar cancela conciertos de su gira en Estados Unidos, ¿baja venta de boletos?

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

Antonela Roccuzzo presume figura de impacto al modelar sus outfits frente al espejo