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“Soy pequeña en la industria, la verdad”, dijo Kenia Os durante su participación estelar en el , en donde causó una ola de gritos como muestra de apoyo por parte de sus fans.

La mexicana estuvo encargada del horario principal del Main stage Emblema con un concierto que, por casi dos horas, mantuvo a la gente bailando y cantando.

Las luces se apagaron y solo quedaron unos destellos rojos en una especie de jaula que rodeaba a varios bailarines quienes alumbraron con linternas para darle paso a Kenia, misma que llegó con “Problemática”, “Ojo x ojo” y “Llévatelo”.

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Tras un pequeño agradecimiento a sus keninis que llegaron desde muy temprano para verla en primera fila, habló un poco de su trayectoria musical.

Kenia OS en Tecate Emblema. Foto: Santiago Cadena
Kenia OS en Tecate Emblema. Foto: Santiago Cadena

K de karma ha sido un álbum muy importante en mi carrera, pero tengo muchos álbumes, no muchos, porque soy pequeña en la industria, la verdad, ustedes lo saben. La siguiente canción es parte de uno que yo amo muchísimo que se llama Pink Aura”, señaló previo a “Big Bang”.

Luego de un cambio de vestuario la belladona volvió para interpretar “La Invitación” desde una plataforma elevada mientras chispas la rodeaban en todo momento, al bajar aprovechó para mostrar gratitud a sus seguidores.

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“Muchísimas gracias Ciudad de México, a México en general por darme mi carrera. Los amo, ustedes son el motivo por el que sigo con mi carrera”, comentó.

“Gracias keninis, por nunca dejarme sola, en los momentos malos, en los buenos siempre están, sí se pudo, somos headliners en el Tecate Emblema”, complementó.

Para “Kitty” la mexicana ya había vuelto a cambiarse de ropa, ahora por un conjunto verde adornado con una bandera de la comunidad LGBT.

Kenia OS en Tecate Emblema. Foto: Santiago Cadena
Kenia OS en Tecate Emblema. Foto: Santiago Cadena

La primera gran sorpresa de la noche se dio en “Mamita rica” cuando Yeria MUA subió para cantar a dueto con ella, su aparición desató una explosión que ensordecía a los que pasaban.

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“Que vivan los gays, porque el que no es gay no disfruta, que vivan las girls and the gays, pobre de los que nacieron heteros como yo”, gritó Kenia poniéndose la bandera sobre los hombros.

La segunda y última invitada de la noche fue Lola Índigo en “Fifty Fifty”, a quien Kenia agradeció por ser la primera española en abrirle las puertas, el gesto fue regresado por la hispana asegurando que en su país la quieren ver, aunque la mexicana aseguró: “Todavía falta, todavía no lleno”.

Pasada la medianoche, Kenia Os bajó del escenario y dejó a sus fans contentos, varios ya rumbo a la salida y otros en sus lugares en espera de Paris Hilton.

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