Más Información

El FIC otorgará la Presea Cervantina, de forma póstuma, a Huemanzin Rodríguez

El FIC otorgará la Presea Cervantina, de forma póstuma, a Huemanzin Rodríguez

Raigambre saca a la luz a compositoras mexicanas

Raigambre saca a la luz a compositoras mexicanas

Freeman explora el génesis de la imagen

Freeman explora el génesis de la imagen

Javier Silva Pérez fotografía para aferrarse al presente

Javier Silva Pérez fotografía para aferrarse al presente

El joven pianista Sergio Vargas Escoruela continuará su trayectoria en Colonia, Alemania

El joven pianista Sergio Vargas Escoruela continuará su trayectoria en Colonia, Alemania

Consignan a Secretaría de Cultura inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec

Consignan a Secretaría de Cultura inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec

se presentará este martes 23 de septiembre en el Estadio GNP de la Ciudad de México (CDMX) como parte de su gira mundial "The Grand National Tour".

El multipremiado rapero, ganador de varios Grammy y del Pulitzer de Música, regresa a los escenarios después de su aclamada actuación en el Super Bowl LIX.

El show contará con la participación de CA7RIEL y Paco Amoroso como teloneros, sustituyendo a SZA, quien no confirmó su presencia en Latinoamérica.

Lee también

Kendrick Lamar y el boleto más barato disponible


Kendrick Lamar aún tiene entradas disponibles, lo que representa una oportunidad ideal para quienes buscan asistir sin gastar demasiado.

De acuerdo con Ticketmaster, el boleto más barato para disfrutar del concierto cuesta 1,573.75 pesos en la sección General B. Aunque esta área está ubicada detrás del escenario, ofrece un espacio amplio para moverte y una experiencia accesible para los fanáticos.

Lee también

Además de que no se han agotado todas las entradas hasta ahora, esto podrá ayudar a los fans de último momento que quieran asegurar su lugar en este esperado evento.

Kendrick Lamar ofrece opciones premium y sorpresas

Kendrick Lamar también cuenta con boletos premium para quienes desean una experiencia más exclusiva. El precio más alto es de 4,257.75 pesos en la zona GNP, donde se incluye un asiento designado y vistas privilegiadas del escenario.

Para muchos fans que han seguido su carrera desde álbumes icónicos como "DAMN". y "To Pimp" a "Butterfly", este show representa una oportunidad única de vivir su música en vivo.

A pesar de la ausencia de SZA, el público mexicano espera un espectáculo cargado de energía, letras potentes y el compromiso social que caracteriza al rapero. La visita de promete consolidar su estatus como uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle prohíbe a Harry volver a ver a Kate Middleton tras enterarse que estuvo enamorado de ella. Foto: AFP / (AP Photo/Alberto Pezzali, File) / (Photo by Yui Mok / POOL / AFP)

Meghan Markle prohíbe a Harry volver a ver a Kate Middleton tras enterarse que estuvo enamorado de ella

Revelan que Piqué se arrepintió de dejar a Shakira por Clara Chía: “Se dio cuenta de su error”. Foto: AP

Revelan que Piqué se arrepintió de dejar a Shakira por Clara Chía: “Se dio cuenta de su error”

Nodal y un coqueteo que encendió las redes: influencer presume atención constante Foto: Tiktok

Christian Nodal enciende rumores de infidelidad por supuesto coqueteo con influencer: ella presume su atención

Conmovedora reaparición de Bruce Willis: así luce el actor tras ingresar a casa de reposo. Foto: AFP

Conmovedora reaparición de Bruce Willis: así luce el actor tras ingresar a casa de reposo

Elizabeth Hurley cumple 58 años y se luce mejor que nunca. Foto: AP

Elizabeth Hurley se luce en lencería a los 60 años y deslumbra a seguidores en Instagram