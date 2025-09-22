Más Información
Kendrick Lamar se presentará este martes 23 de septiembre en el Estadio GNP de la Ciudad de México (CDMX) como parte de su gira mundial "The Grand National Tour".
El multipremiado rapero, ganador de varios Grammy y del Pulitzer de Música, regresa a los escenarios después de su aclamada actuación en el Super Bowl LIX.
El show contará con la participación de CA7RIEL y Paco Amoroso como teloneros, sustituyendo a SZA, quien no confirmó su presencia en Latinoamérica.
Kendrick Lamar y el boleto más barato disponible
Kendrick Lamar aún tiene entradas disponibles, lo que representa una oportunidad ideal para quienes buscan asistir sin gastar demasiado.
De acuerdo con Ticketmaster, el boleto más barato para disfrutar del concierto cuesta 1,573.75 pesos en la sección General B. Aunque esta área está ubicada detrás del escenario, ofrece un espacio amplio para moverte y una experiencia accesible para los fanáticos.
Además de que no se han agotado todas las entradas hasta ahora, esto podrá ayudar a los fans de último momento que quieran asegurar su lugar en este esperado evento.
Kendrick Lamar ofrece opciones premium y sorpresas
Kendrick Lamar también cuenta con boletos premium para quienes desean una experiencia más exclusiva. El precio más alto es de 4,257.75 pesos en la zona GNP, donde se incluye un asiento designado y vistas privilegiadas del escenario.
Para muchos fans que han seguido su carrera desde álbumes icónicos como "DAMN". y "To Pimp" a "Butterfly", este show representa una oportunidad única de vivir su música en vivo.
A pesar de la ausencia de SZA, el público mexicano espera un espectáculo cargado de energía, letras potentes y el compromiso social que caracteriza al rapero. La visita de Kendrick Lamar promete consolidar su estatus como uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea.