Una jueza federal revisa la naturaleza de las rimas y el juego de palabras del tema "Not Like Us" de Kendrick Lamar, el éxito que provocó una demanda por difamación de otro astro del rap, Drake.

Drake demandó a Universal Music Group, compañía a la que pertenece al igual que Lamar, por esta canción. Y es que, alegó que la compañía decidió publicar y promover una canción que él considera calumionsa. Por su parte, el sello está tratando de que se desestime el caso.

Esta mañana se celebró una audiencia sobre el caso; sin embargo, la jueza Jeannette Vargas no tomó una decisión inmediata:

"¿Quién es el oyente común? ¿Es alguien que va a captar todas esas referencias?", se preguntó Vargas en voz alta, abordando un estándar legal que se refiere a cómo una persona promedio y razonable entendería una declaración. "Hay tanto de especializado y matizado en estas letras".

Ninguno de los artistas asistió a la audiencia.

Lee también Kendrick Lamar llega a CDMX: conoce los precios de los boletos

Lanzada mientras los dos artistas intercambiaban una ráfaga de pistas con insultos, "Not like us" menciona al canadiense Drake por su nombre y cuestiona su autenticidad, además, hace insinuaciones sobre su vida sexual, incluyendo frases como: “He oído que te gustan jóvenes”, implicaciones que él rechaza.

En la demanda de Drake se afirma que la canción equivale a "acusarlo falsamente de ser un delincuente sexual"; además la culpa no sólo de dañar su reputación, también de varios intentos de allanamiento y el tiroteo de un guardia de seguridad en su casa de Toronto.

"Esta canción logró una ubicuidad cultural como ninguna otra canción de rap en la historia", dijo el abogado de Drake, Michael Gottlieb.

Mientras tanto, Universal ha enfatizado que "Not Like Us" fue parte de una tiradera entre Drake y Lamar.

"Lo que escuchas en estas batallas de rap es hablar basura en extremo, y no es, y no debería ser tratado como, declaraciones de hecho", dijo el abogado.

La demanda busca daños y perjuicios no especificados.

Drake también arremetió contra iHeartMedia, alegando en una petición legal en Texas que el gigante de la radio recibió pagos ilegales de Universal para aumentar la difusión de "Not Like Us". IHeartMedia ha negado cualquier irregularidad. Esa disputa se resolvió en marzo.

Drake no ha demandado a Lamar directamente.

Lee también Todo listo para Kendrick Lamar en México: fecha y detalles del show