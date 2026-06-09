Katy Perry y Justin Trudeau hicieron su romántico debut como pareja en una alfombra roja, asistieron al estreno mundial de "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris" en el OKX Theater del BMCC Tribeca Performing Arts Center durante el Festival de Tribeca, en Nueva York, donde se mostraron muy amorosos entre ellos y más enamorados que nunca.

Las fotos del meloso momento circulan en redes y han generado una ola de buenos comentarios hacia la pareja que comenzó su relación a mediados de 2025, poco tiempo después de que la cantante terminara su compromiso con Orlando Bloom, el padre de su hija.

Los rumores explotaron el 28 de julio, cuando el portal TMZ reportó que fueron vistos cenando juntos en el exclusivo restaurante Le Violon en Montreal. Las primeras imágenes explícitas que confirmaron el noviazgo se capturaron a bordo de un yate frente a las costas de Santa Bárbara, California, donde se les vio abrazándose y besándose a finales de 2025.

A finales de octubre de 2025, celebraron el cumpleaños número 41 de Katy en París, y el 6 de diciembre, Perry decidió hacer el "hard launch" de su relación en su cuenta de Instagram y compartió fotos y videos de un romántico viaje a Tokio.

Lee también Katy Perry y Justin Trudeau juntos, la cantante comparte por primera vez fotos con su pareja, el político canadiense

Katy Perry y Justin Trudeau, muy enamorados

Las fotos y los videos que captan a Katy Perry y Justin Trudeau los muestran muy muy enamorados, posando divertidos para los fotógrafos, intercambiando miradas y sonrisas cómplices.

Justin Trudeau y Katy Perry. Foto: Charles Sykes/Invision/AP.

Mientras Katy firmaba varios autógrafos a los fans, el ex primer ministro de Canadá la observa con amor de lejitos, sin pretender robar protagonismo, un gesto que no ha pasado desapercibido entre los cibernautas, quienes felicitan a la cantante por el "príncipe canadiense que tiene por pareja".

Foto: Charles Sykes/Invision/AP.

Katy Perry y Justin Trudeau en el Festival de Tribeca 2026. Foto: Charles Sykes/Invision/AP)

La cantante también compartió fotos de la velada y un mensaje en el que revela el buen momento que vive junto a Trudeau:

"Anoche estrenamos The Lifetimes Tour: En vivo desde París a una habitación llena de amor, maravilla, Gatos Y Ratas en @tribeca. Quería llevar este espectáculo a mis fans en todas las ciudades del mundo y ahora puedo a través de esta increíble experiencia cinematográfica que te hace sentir como si estuvieras allí, en primera fila TOUR THE LIFETIMES: EN VIVO DESDE PARÍS LLEGANDO A EL !! ️PANTALLAS MÁS GRANDES!! CERCA DE TI MÁS TARDE ESTE VERANO. Te amo y como dije siguen las mariposas".

Instagram katyperry

PAIS! Katy Perry e Justin Trudeau em um novo video postado pela cantora. ♥️ pic.twitter.com/jzvQDzDuRs — Portal Katy Perry (@portalkatyperry) June 9, 2026

Lee también Katy Perry, investigada en Australia como sospechosa de agresión sexual

rad