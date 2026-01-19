Más Información
Secretaría de Cultura federal dice garantizar mantenimiento a la Biblioteca Vasconcelos y basificación de los 31 bibliotecarios despedidos
El cuento de hadas de Karol G y Feid ha llegado a su fin. Tras tres años juntos, la pareja dio por terminado su noviazgo, según reveló TMZ.
Tras varios rumores y especulaciones, fuentes cercanas a los cantantes confirmaron que el truene ocurrió hace ya varios meses, lejos del ojo público y los escándalos.
"Terminaron discretamente su relación. La ruptura fue amistosa y ambos mantienen una buena relación", publicó el medio estadounidense.
Lee también Karol G celebra el Día de Muertos en San Miguel de Allende, así fue captada
Las mismas fuentes aseguran que la llamada "Bichota" y "Ferxxo" quedaron en muy buenos términos y llevan una comunicación cordial.
Los rumores sobre su relación comenzaron en 2021, luego de que colaboraran en la canción "FRIKI" y fueran vistos juntos en distintas ocasiones. Aunque durante meses evitaron confirmar el romance, las apariciones públicas y las interacciones en redes sociales alimentaron las sospechas entre sus seguidores.
Fue hasta 2023 cuando la intérprete de "Tropicoqueta" habló abiertamente del tema; incluso, describió su relación como una etapa positiva y de acompañamiento. Desde entonces, las demostraciones de amor se convirtieron en algo muy común y no era raro verlos apoyándose en sus giras.
Hasta ahora, ninguno de los reggaetoneros ha hecho oficial el truene; sin embargo eliminaron todas las publicaciones que tenían juntos, señal inequívoca para los fans que algo está pasando.
Lee también Karol G, el ángel latino, se roba el Fashion Show
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]