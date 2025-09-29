Después de 19 años lejos de los escenarios mexicanos, John Fogerty, voz y guitarra de Creedence Clearwater Revival, vuelve a la ciudad para presentarse en el Auditorio Nacional, como parte de la gira "LEGACY: The Creedence Clearwater Revival Years".

El regreso del músico no solo marca un reencuentro con sus fans, también con su propia obra. Y es que, tras más de cinco décadas de disputas legales, Fogerty finalmente recuperó los derechos de su catálogo, un hecho que calificó como uno de los días más importantes de su vida.

“Fue una lucha que duró más de 55 años. Y debo decir que fue gracias a mi esposa Julie, porque yo lo intenté todo con abogados y nunca funcionó. Ella fue la que dijo: ‘Ya basta, es injusto que John no sea dueño de su música’… y lo logró”, dijo en conferencia de prensa.

Este triunfo, aseguró, le devolvió la energía para volver a los escenarios con más fuerza:

“Hace 55 años escuchaba historias de mis seguidores en México. Tocar aquí ahora, siendo dueño de mis canciones, es como cerrar el círculo”.

El repertorio del músico de 80 años no es solo rock: también ha sido la voz de una generación inconforme. En plena guerra de Vietnam, “Fortunate Son” denunció con sarcasmo a la élite política de Estados Unidos. Décadas más tarde, durante la guerra de Irak, siguió componiendo con el mismo espíritu crítico.

“Cuando las palabras tienen un significado real, permanecen. ‘Fortunate Son’ nació en medio de la guerra de Vietnam, y años después seguí escribiendo canciones con ese mismo impulso. Lamentablemente, muchas de las razones por las que compuse esos temas siguen presentes en el mundo de hoy”, agregó.

Fogerty también sacó su lado político, y aunque decidió hacerlo con cautela, expresó sus opinión sobre el gobienro de Donald Trump:

“No quiero ponerme demasiado político, pero tengo muchas diferencias con el presidente Trump. Me hubiera gustado que mostrara más empatía hacia la humanidad; creo que ahí fue donde más falló”.

El show de esta noche

Fogerty ofrecerá esta noche un espectáculo de más de dos horas en el Coloso de Reforma, donde sonarán más de 20 temas que definieron la historia del rock, entre ellos “Proud Mary”, “Bad Moon Rising”, “Have You Ever Seen the Rain” y “Green River”.

Con más de 100 millones de discos vendidos, un Grammy y un lugar en el Salón de la Fama de los Compositores, el artista estadounidense se mantiene vigente y conecta con nuevas generaciones a través de su música y redes sociales.

La última vez que se presentó en el recinto fue en 2006, ante más de 10 mil personas. Esta noche, promete repetir la hazaña:

“Siempre intento que cada nota suene y se sienta de una manera especial. Eso es lo que aprendieron mis hijos conmigo al grabar Legacy”.

