En la guerra y en el amor todo se vale, incluso también durante las campañas políticas y más si se trata de elecciones presidenciales.

Durante este lapso, los aspirantes usan canciones emblemáticas de diferentes artistas ya sea para mandar un mensaje o simplemente para levantar ánimos.

Sin embargo, no a muchos cantantes les agrada este gesto y más si se trata del aspirante republicano Donald Trump, quien suele incluir dentro de sus mítines algunas melodías famosas, ya sea clásicas o modernas.

Y es que la lista de aquellos que no simpatizan con el magnate es bastante larga y conocida, la cual incluye desde grandes celebridades hasta voces no tan conocidas.

El escándalo más reciente sobre esta situación fue cuando un juzgado estadounidense le prohibió a Trump que use la canción ‘Hold On I’m Coming’ del dúo de soul Sam & Dave en sus mítines electorales, debido a la demanda del hijo de Isaac Hayes, uno de los autores de dicha melodía.

Sin embargo, en lo que va el año más artistas se han sumado a esta petición de pedirle al expresidente estadounidense que sus creaciones musicales no suenen dentro de sus eventos.

Entre las celebridades que le han pedido a Trump que se abstenga de este tipo de acciones se encuentran:

Abba

El grupo originario de Suecia demandó al empresario a finales de agosto en donde le exigieron que deje de utilizar sus canciones en sus actos de campaña. "Money, Money, Money", "Dancing Queen" o "The Winner Takes It All" son las canciones que hasta el momento el equipo del republicano ha hecho sonar, todas en un evento en el estado de Minnesota.

Céline Dion

También el mes pasado, la cantante canadiense, quien padece del síndrome de la persona rígida, una extraña enfermedad neurológica que produce espasmos y contracciones musculares, se opuso rotundamente a que Trump reprodujera su éxito ‘My Heart Will Go On’ tras su uso en un acto en Montana,

Beyonce

La ganadora de cinco Premios Grammy originaria de Houston, le prohibió a Trump el pasado 22 de agosto que pusiera su canción "Freedom" en un vídeo, ya que está canción es la principal de la campaña de su rival, Kamala Harris.

Foo Fighters

La agrupación comandada por Dave Grohl se lanzó contra Donald Trump, luego de que éste pusiera la canción "My Hero" en un evento en Glendale, Arizona, sin que obtuviera la autorización correspondiente.

Rihanna, Neil Young, Phil Collins, así como herederos de Prince y de Leonard Cohen han prohibido tajantemente a Trump que reproduzcan alguna de sus canciones en sus eventos de campaña. Foto: AP

Trump suele robarse canciones y no es la primera vez que lo hace

Desde el 2016, la lista de cantantes y bandas que le han exigido a Trump dejar de utilizar sus canciones en eventos políticos solo ha aumentado.

En 2023, el grupo Village People mandó una carta a Trump para pedirle que dejase de usar su música después de una actuación de imitadores en su residencia de Mar-a-Lago.

Pharrel Williams

En 2018, en una carta enviada a Donald Trump, el músico le prohibió usar en sus actos públicos su canción "Happy"; así como cualquiera de sus composiciones.

Guns N’ Roses

Axl Rose, el vocalista de la banda estadounidense oriunda de Los Ángeles, Guns And Roses, criticó que se usara la canción 'Sweet Child O' Mine' de Guns N' Roses durante un mitin en West Virginia. Incluso Rose informó en el otrora Twitter que "pidió formalmente que su música no se utilice en mítines de Trump y otros eventos asociados".

Rihanna

La también empresaria originaria de Bárbados también se distanció públicamente de Trump. Lo anterior luego de que una de sus canciones más famosas "Don't Stop the Music" sonó en un acto en Marsha Blackburn; tras esto, la también diseñadora escribió en sus redes sociales que "ni ella ni su gente se acercarían jamás a uno de esos trágicos mítines".

Adele

La británica también se encuentra en la lista de los artistas de los que Trump ha usado alguna de sus canciones. Fue precisamente su éxito "Rolling In The Deep", usado en un mitin en Carolina del Sur, lo que llevó a los representantes de la intérprete a publicar un comunicado de rechazo.

Otros de los artistas que tampoco han dado su permiso son:

Phill Collins

Tom Petty

R.E.M

Creedence Clearwater Revival

Linkin Park

Neil Young

John Fogerty

Panic! at the Disco

Eddy Grant

Mientras que en 2016, los primeros cantantes y agrupaciones que se sumaron fueron:

Aerosmith

The Beatles

Bruce Springsteen

Earth, Wind and Fire

Elton John

Queen

The White Stripes

The Rolling Stones

*Con información de AP

mgm