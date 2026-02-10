Más Información

En el primer día de rodaje de (2026), el director Antoine Fuqua no ocultó su admiración por . “Este tipo lo hizo genial”, confesó mientras observaba al joven actor encarnar a con precisión.

En un nuevo clip detrás de cámaras, lanzado este 10 de febrero, se muestra al sobrino del “Rey del Pop” inmerso en el papel: con una chaqueta negra ajustada, guantes brillantes y cinturones que recuerdan el icónico estilo del cantante.

Aunque Fuqua consideró que Jaafar, de 39 años, era ideal para el papel, el actor confesó que nunca imaginó contar la historia familiar: “No soñé con ser actor ni pensé en interpretarlo, pero sabía que encarnar a Michael era una vocación”, dijo sonriente.

El video también revela cómo perfecciona sus movimientos de “Thriller”, uno de los éxitos más emblemáticos del fallecido cantante.

“Realmente tenía que ganarme el papel y demostrar a los cineastas que era capaz de convertirme en Michael; empezar desde las raíces y encontrar esa autenticidad”, explicó.

Jaafar, uno de los siete hijos de Jermaine Jackson, hermano mayor de Michael ,aseguró que durante el rodaje sintió un profundo cariño por su tío, sentimiento que también vio en el equipo: “Todos querían poner el corazón y el alma en esta película”.

Lionsgate describe "Michael" como un retrato de la vida y legado de uno de los artistas más influyentes, que muestra su historia más allá de la música, desde el descubrimiento de su voz hasta su ascenso como uno de los artistas más grandes del mundo. La película se estrenará el 25 de abril.

Michael Jackson falleció a los 50 años el 25 de junio de 2009.

