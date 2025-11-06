"Las pistas están creadas, las canciones están listas. Empecemos desde arriba." Con esta frase inicia el primer tráiler de "Michael", la biopic protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del "Rey del Pop". El avance ofrece un adelanto del ascenso a la fama de Michael Jackson y promete explorar de forma profunda su vida y carrera.

Dirigida por Antoine Fuqua, la película está programada para estrenarse en abril de 2026 en Estados Unidos.

En el tráiler de Lionsgate, vemos al intérprete grabando "Thriller" junto a Quincy Jones, realizando su icónico moonwalk y reviviendo momentos clave de su carrera.

Foto: Instagram de Jafaar Jackson.

Lee también: Kanye West anuncia concierto en la Plaza de Toros en CDMX; fecha, preventa y todos los detalles

Jaafar Jackson aportando giros rápidos sobre el escenario, sonrisas coquetas y una voz que evoca la esencia de Michael, aunque parece ser que se aleja de aspectos más polémicos de la vida del famoso.

El elenco también incluye a Nia Long como Katherine Jackson, Miles Teller como el abogado John Branca, Laura Harrier como Suzanne de Passe, Juliano Krue Valdi como un joven Michael, y Colman Domingo como Joe Jackson.

Controversias familiares

Antes de su estreno, la película ya estaba generado controversia dentro de la familia Jackson. Paris Jackson, hija de Michael, desmintió rumores sobre su participación en el proyecto y expresó sus críticas hacia la forma en que se retrataba a su padre.

Lee también: En gala de bienvenida de Miss Universe 2025, presentada por Nawat Itsaragrisil, Fátima Bosch evita aplaudirle al tailandés

"Leí los primeros borradores del guion y di mis observaciones sobre lo que me parecía deshonesto o no encajaba. Cuando vi que no se tomarían en cuenta, decidí seguir con mi vida. No son mis monos, no es mi circo. Dios los bendiga", escribió en sus redes sociales.

También señaló que la película está dirigida a un sector específico de los fanáticos y que la narrativa está "muy edulcorada". "Está llena de inexactitudes y mentiras descaradas", añadió.

Foto: IMDb.

La elección de Jaafar Jackson

Este es el primer gran papel cinematográfico de Jaafar Jackson. El productor Graham King, conocido por su trabajo en "Bohemian Rhapsody", explicó que el equipo de producción buscó a nivel mundial antes de elegir al joven como protagonista.

"Conocí a Jaafar hace más de dos años y quedé impresionado por cómo encarna orgánicamente el espíritu y la personalidad de Michael", comentó King. "Después de una búsqueda extensa, estaba claro que él era la única opción para interpretar este papel. Estoy encantado de que se haya unido al proyecto y no puedo esperar a que el mundo lo vea en la pantalla grande."

Lee también: Tras ser captado besando a una joven, Lalo Salazar confirma que se trata de su nueva relación: "una mujer extraordinaria"

En un comunicado de prensa, King también expresó: "Es un honor llevar su legado a la pantalla grande. A 38 años de haber presenciado su tour Victory en el estadio Dodger, jamás imaginé que tendría el privilegio de ser parte de este proyecto".

La película, según King, ofrecerá un retrato íntimo de la vida de Michael Jackson y dará una visión profunda de su proceso creativo, además de revivir algunas de sus actuaciones más emblemáticas.

Katherine Jackson, madre del artista, también expresó su apoyo al proyecto: "Desde pequeño, Michael amaba la magia del cine. Como familia, nos honra que nuestra historia cobre vida en la pantalla grande."

*Con información de la Nación.