Este martes se dio a conocer el trailer oficial de la biopic de Michael Jackson y las redes se desbordaron por ver de nueva cuenta al "Rey del Pop" “vivo”.

Los avances de la cinta que llegará a cines en abril próximo contabiliza cerca de 2 millones de reproducciones, cifra importante para una cinta de alguien que murió en 2009.

Pero Michael no sólo fue cantante, también incursionó, aunque poco, en el mundo de la actuación y la gente tiene la oportunidad de verlo en distintos canales.

Lee también La historia de Michael Jackson llega al cine: tráiler oficial y fecha de estreno

"El Mago" (1978). Los Jackson 5 habían dominado la escena musical de la primera mitad de los 70, pero destacaba la voz y el carisma de Michael.

Así que no tardó mucho para ser invitado por el cine para formar parte de él y lo hizo con esta adaptación musical libre urbana de “El Mago de Oz”, al lado de Diana Ross, su eterna diva y amiga. Michael dio vida a un émulo de “El Espantapájaros”

Dirigida por Sidney Lumet, la cinta obtuvo cuatro nominaciones al Oscar, todas en cuestiones técnicas como Música (con Quincy Jones, a la postre pareja creativa de Michael) y Vestuario, pero fue un fracaso en taquilla. Su presupuesto fue de 24 millones de dólares, pero en taquilla sólo recaudó 21 millones.

¿Dónde verla?: A la renta en Prime Video; doblada al español en YouTube.

Michael Jackson compartió créditos con L-R Ted Ross, Diana Ross, Nipsey Russell, y Richard Pryor. Foto: Universal Pictures.

"Capitán EO" (1986). Pocos lo recuerdan, pero Michael Jackson también fue actor bajo la dirección de Francis Ford Coppola y dando vida a un guion escrito por George Lucas.

Era 1986. El cantante se encontraba en los cuernos de la luna gracias a su álbum “Thriller”, cuyo video desafió a MTV por su duración de 14 minutos; obtenido ocho premios Grammy. Además, era imagen de una marca refresquera e impulsor, junto con Lionel Ritchie, del concepto USA for Africa, para recaudar fondos y combatir la pobreza en el continente negro.

Así que codearse con los directores de “El Padrino” y “Star Wars” parecía algo natural.

Los tres se juntaron para el cortometraje “Capitán EO”, donde el líder de una nave espacial y su tripulación quedan atrapados en el mundo hechizado y robotizado de una bruja.

Con una duración de 17 minutos, donde destaca un robot parlante y personajes que recuerdan justo a la primera entrega de la saga de Luke Skywalker, es también una oportunidad para una coreografía multitudinaria que Jakson sabía ejecutar.

Tuvo un presupuesto de 23 milllones de dólares, dinero con la que ese momento podían realizarse dos películas independientes en EU.

¿Dónde verla?: YouTube

"Moonwalker" (1988). Esta producción de 93 minutos es realmente un compilado de videoclips hechos para el álbum “Bad”. ¿Por qué entonces está considera en la carrera actoral de Michael?.

Porque como la caja registradora tenía que seguir funcionando y el público deseaba consumir más del cantante, se creó una historia que unía a los videos. El hilo conductor es un cuento de fantasía en el que “El Rey del Pop” se enfrenta a un poderoso narcotraficante interpretado por Joe Pesci (“Buenos muchachos”).

La película tuvo una recepción discreta, pero sus efectos visuales merecieron ser considerados por la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror de EU.

¿Dónde verla?: YouTube

"Moonwalker" fue una de las películas más exitosas de Jackson. Foto: IMDB.

"Ghosts" (1996). Cortometraje escrito por el amo del horror Stephen King y otro de gran nivel como Mick Garris, que estrenó en Cannes y que en EU era proyectado antes del filme “Thinner”.

Requirió que Jackson interpretara cinco personajes. La historia inicia con un alcalde que lidera a una turba hasta una mansión en la que el Maestros entretiene a niños con magia y cuentos de fantasmas. Los pequeños aseguran que no les han hecho algo malo. Aún así lo quieren desterrar y entonces el Maestro propone un concurso de sustos.

Algunos críticos consideraron que el mensaje era una especie de repuesta a las acusaciones de abuso infantil que ya pesaban sobre Jackson desde 1993.

¿Dónde verla?: Youtube

"This is it". Cuando murió, Michael preparaba el show que presentaría en la gira internacional que marcaría su gran retorno a los escenarios.

Kenny Ortega, su amigo, estaba como director del espectáculo y, cuando ocurrió el deceso y con la idea de rescatar el legado de Michael, tomó las 100 horas de material que se habían grabado de abril a junio del 2009 y armó un documental que llegó a cines un año después.

En el largometraje se puede ver las instrucciones de Jackson, la energía que imponía, entrevistas a bailarines y músicos que lo acompañarían.

¿Dónde verla?: HBO Max

Lee también Así luce el sobrino de Michael Jackson en la biopic del Rey del Pop