La belleza y el talento de Irán Eory, la actríz de origen iraní, engalanó la pantalla y los escenarios teatrales de México en la década de los años setenta, ochenta y noventa, su belleza y disciplina guiaron su exitosa carrera hasta que murió cuando tenía 64 años, estaba acompañada del amor de su vida, el también actor Carlos Monden, con quien vivió una historia eclipsada por su propia madre.

Elvira Teresa Eory Sidi nació el 21 de octubre de 1939, su carrera artística la inició en España, en 1969, llegó a México acompañada de sus padres e invitada por la escritora Yolanda Vargas Dulché para filmar la película “Rubí”, con Aldo Monti y Carlos Bracho, donde interpretó a una mujer muy hermosa pero ambiciosa.

La rubia actriz con ojos azules, que enamoró a Mario Moreno Cantinflas, fue una mujer reservada, divertida y simpática, aunque selectiva con sus amistades.

La rubia actriz con ojos azules, que enamoró a Mario Moreno Cantinflas, fue una mujer reservada, divertida y simpática, aunque selectiva con sus amistades, quienes trabajaron con ella atestiguan que era espléndida y cálida con su equipo, y a la vez estricta para que todo saliera bien.

Además de su talento, lo que caracterizó a Irán Eory fue educada, refinada, con mucha categoría, belleza imponente

43 películas, 22 telenovelas, entre ellas, éxitos como “Mundo de juguete” (1974), “Doménica Montero” (1978), “Principessa” (1984), “María la del barrio” (1995), “Gotita de amor” (1998) y “Aventuras en el tiempo” (2001).

Lee también: Pedro Torres y Lucía Méndez: la historia de amor que terminó con una fiesta de independencia

En 1969, llegó a México acompañada de sus padres e invitada por la escritora Yolanda Vargas Dulché para filmar la película "Rubí".

Irán Eory y Carlos Monden vivieron un amor con freno

Irán Eory y Carlos Monden, quienes ya eran amigos desde tiempo atrás, comenzaron un romance a principio de 1980, cuando la actriz ya había superado los 40 años de edad.

"Nació el amor son querer, empezamos a besarnos, y empezó una cosa muy bonita, tanto para ella como para mi que yo nunca había sentido", comentó el actor en el programa "La historia detrás del mito".

Dentro y fuera de los escenarios trascendió la buena relación entre ellos, actuaron juntos en puestas en escena como “Las Leandas” y “Por las calles de Alcalá”, su relación duró 18 años, y aunque pudieron haberse casado o tener hijos, la madre de la actriz siempre lo impidió.

Lee también: Emmanuel y su esposa Mercedes, ejemplo de lo que es una escuela de amor y dedicación

Irán Eory y Carlos Monden en 1988 Fototeca EL UNIVERSAL.

Su madre Angela Sidi, una judía originaria de Turquía, deseaba que su hija se casara con un judío adinerado, por ello nunca aceptó la relación de Irán con Carlos.

"Porque la madre era judía y quería que su hija se casara con un judía y rico, y yo no era ni judía ni rico y eso nos impidió; decía Irán 'espérate, cálmate, que mi mamá comprenda, que entienda con el tiempo'... no, nunca entendió, convivía, sí hablábamos, pero nada más, había una pared", recordó en su momento el actor de origen chileno.

Irán y Carlos la pasaban muy bien juntos, Irán rechazó las propuestas de matrimonio de Carlos y tampoco simpatizó con la idea de vivir en unión libre; desde que llegó a México vivió con su madre, eso no cambió nunca.

Lee también: Pedro Infante e Irma Dorantes: los detalles de una historia de amor que lo venció todo

"Le decía 'vamos a casarnos', pero por la mamá... la mamá impidió mucho, nos hizo mucho daño; varias veces se lo dije (vivir juntos), pero me decía ella que tuviera paciencia, hasta que la madre comprendiera, pero nunca comprendió la señora, muy obcecada, demasiado amor a la hija, como también ella, era demasiado; se dejó dominar por la madre", reflexionó Monden.

El actor acompañó a Irán desde que le diagnosticaron un edema cerebral y hasta el final de sus días, cuando su enfermedad le impidió el movimiento de sus piernas y le quitó el equilibrio para caminar.

El 10 de marzo de 2002 la actriz sufrió un derrame cerebral y entró a terapia intensiva, no sobrevivió, y aunque eso fue un golpe para Carlos Monden, confesó que no hubiera resistido verla en estado vegetal.

Carlos Monden llora la muerte de la actriz Irán Eory, su gran amor. Fototeca EL UNIVERSAL.

"De haber sobrevivido hubiera sido un ser vegetal, y una mujer como ella, tan bella, tan linda, estar postrada en la cama o en una silla de ruedas hubiera sido muy triste; se fue. se fue rápido", dijo.

Para Carlos Monden, Irán no se fue del todo, pensaba en ella como si se hubiera ido a una larga gira; antes de que el cuerpo de la actriz fuera incinerado, el actor despidió a su amada con un beso apasionado.

"Irán no murió, es una gira larga la que ha hecho; me acuerdo que me despedí de ella antes de que la incinerara, le di un beso apasionado en su boca, estaba fría, fría , eso me sobrecogió".

Tras la muerte de Irán Eory, su madre le hizo una petición especial a Monden: que no la dejara sola; un año después murió, y en 2011, nueve después de la muerte de la actriz, Carlos Monden falleció por un problema renal.

Lee también: Jorge Negrete y Gloria Marín, la historia de un gran amor

rad