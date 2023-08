Integrante de Reik llama "mosca muerta" a Taylor Swift y desata la furia de los “swifties”

Apenas tres días después de que la estrella estadounidense Taylor Swift dejara México para proseguir con su gira The Eras Tour, su nombre vuelve a ser tema de conversación. Sin embargo, en esta ocasión, no se debe a su música ni a los logros financieros que está cosechando con la gira. En cambio, un comentario negativo hecho por uno de los miembros de la banda mexicana Reik ha acaparado la atención, pues la reacción de este integrante sobre la artista ha desencadenado una oleada de críticas entre los usuarios de las redes sociales. ¡Te contamos!

Resulta que los intérpretes de "Ya me enteré" asistieron a una entrevista en el programa "En Cortinas con Luisito", dirigido por el famoso youtuber Luisito Comunica. Durante la charla, los músicos discutieron su trayectoria, crecimiento y la diferencia en relación con otras bandas de los años 2000 que ya no están activas. También compartieron experiencias personales y su exposición en los medios de comunicación. Pero, al finalizar la entrevista y en los agradecimientos, uno de ellos realizó un desafortunado comentario que involucró a la intérprete de "You Belong With Me".

Captura.

Fue Julio Ramírez quien le expresó al creador de contenido: "qué buena entrevista perro", a lo que el youtuber respondió sugiriendo que en ocasiones había cierta tensión: "Siento que muchas veces estabas como '¡ya! ¡ya!', pero nada se salió de control. Cuando se sale de control, se edita".

Tras esto, Ramírez añadió: "Yo les advertí fuera de cámaras que yo era como la Taylor Swift, la mosca muerta del grupo".

El momento generó risas entre los presentes, pero luego se volvió viral en plataformas como Twitter y TikTok.

Los "swifties", sobrenombre de los fanáticos de Taylor Swift, se sumaron a la polémica y arremetieron contra el compositor. Comentarios como "Qué asco que en pleno 2021 sigan existiendo comentarios como estos @ReikM", "Ya quisieran tener la trayectoria de ella", "La envidia los corroe", "Tan mosca muerta que no le llegan ni a los talones" y "En su vida lograrán lo de Tay, no tienen ni un Latin Grammy" inundaron las redes.

Julio también fue acusado de machismo, ya que algunos internautas señalaron que los hombres aún hablan mal de las mujeres. Aunque hubo quienes no estuvieron de acuerdo con las declaraciones del famoso, consideraron que las reacciones también fueron exageradas. "Eso no es un comentario machista, obviamente es feo insultar a alguien que ni siquiera está presente, pero exageraron con lo de 'machista'", comentaron. Además, algunos manifestaron su decepción hacia Reik: "No le den fama, no se lo merece; por eso sus canciones pasaron de moda".

Luisito también quedó en medio de la controversia, ya que se le criticó por reírse del asunto sin realizar ningún comentario adicional. Hasta el momento, ni la banda ni el youtuber han emitido declaraciones al respecto.

