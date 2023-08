Luisito Comunica vive sismo de 7.1 en Indonesia: "no recuerdo sentir un terremoto así de fuerte”

Un sismo de magnitud 7.1 sacudió a locatarios y turistas en Bali y otras islas de Indonesia. El youtuber, Luisito Comunica, quien se encuentra en dicho país compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram donde narró cómo vivió el movimiento telúrico.

La agencia de noticias AFP indicó que tras el terremoto que tuvo epicentro a 515 kilómetros de profundidad, cerca de la costa noreste de Bali, no se registraron daños significativos, aunque sí alarma entre locales y foráneos.

El propio Luisito Comunica compartió una serie de historias a través de su cuenta de Instagram, tomadas desde la madrugada del lunes, donde reportó que la intensidad con la que percibió el sismo lo dejó consternado.

El youtuber Luisito Comunica está en Indonesia donde se registró un sismo de magnitud 7.1. / Foto: Captura video.

“Estamos en Indonesia, acaba de temblar ojete, pero así ojete, ojete, yo no recuerdo haber sentido un temblor, un terremoto así de fuerte jamás. Estábamos leyendo, fue al parecer entre 7.1 y 7.9 y fue largo, fatal”, compartió el youtuber.

Quien se mostró consternado por el sismo, al momento que grabó uno de los videos, eran las 04:00 de la madrugada: “me preocupa mucho la gente de los poblados, de los alrededores”.

AFP consignó que el movimiento telúrico registrado la madrugada del lunes y los pobladores indicaron que fue perceptible en Bali y las islas vecinas de Lombok y Sumbawa. Además, comentaron que una de las réplicas se sintió con mayor intensidad que el original.

¿Cómo está Luisito Comunica tras sismo de magnitud 7.1 en Indonesia?

En otra serie de historias también compartidas en su perfil de redes sociales, el influencer agregó que la gente no mostró preocupación alguna respecto al sismo.

“Todo normal, no sé y la gente ni siquiera se… y como que he estado preguntando a la gente así de el temblor, ah, sí, el temblor, como que no sé si tiemble mucho aquí”, contó al mostrarse sorprendido de que al preguntarle a la gente por el sismo la gente, ésta reaccionada indicando que ninguna persona se mostró consternada.

“Entonces, bueno, al parecer la gente de Indonesia está muy acostumbrada a los temblores o tal vez no fue lo suficientemente fuerte. Yo lo sentí muy fuerte, pero tal vez me alerté a lo güey, todo parece estar muy bien aquí a los alrededores y espero y se mantenga. Fue un sustito de turista".

Luisito Comunica en Indonesia tras sismo. / Foto:; Instagram.

Indonesia, está ubicado en el cinturón de fuego

Pobladores de Bali dijeron que una réplica se sintió “más larga y fuerte que el sismo original”, ello puede estar relacionado a que Indonesia está ubicada en el Cinturón de Fuego, donde se produce una frecuente actividad sísmica.

También conocido como el anillo de Fuego del Pacífico está conformado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

También contempla las Islas Aleutianas, baja por las costas e islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Samoa, Tuvalu y Nueva Zelanda.

Terremoto sacude el mar de Java en Indonesia. Foto: Twiiter

El Cinturón de Fuego incluye 452 volcanes, se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura.

Luisito Comunica, quien aparentemente continúa en Bali no ha comentado si tiene contemplado regresar tras el sismo que vivió.

- con información de AFP.

