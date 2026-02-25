Una batalla legal inicia en torno a las cenizas de la cantante Dulce, fallecida en diciembre de 2024, luego de que su única hija, Romina Mircoli, anunciara que ya está en un proceso formal para recuperarlas.

Los restos de la intérprete han estado envueltos en controversias desde hace más de un año. Aunque Dulce había dispuesto en su testamento que sus cenizas fueran depositadas junto a las de su madre en unos lotes que ella misma adquirió en su natal Matamoros, esta voluntad no se ha podido cumplir, y las cenizas permanecen actualmente en manos de terceros.

En el programa “De Primera Mano”, el abogado de Mircoli, Gerardo Rincón, explicó que los restos se encuentran en poder de familiares de Dulce con quienes su cliente no mantiene una buena relación, concretamente su tía y su prima.

El conflicto familiar se originó cuando Romina envió una urna con las cenizas a sus familiares. Aunque ellos alegaron que la urna fue maltratada durante el envío, Romina asegura que sus familiares le negaron los documentos necesarios para utilizar los lotes y cumplir con las disposiciones de su madre.

Rincón detalló: “Hay un proceso. No es el momento, ya después haciéndolo pertinente y legal”. Añadió que ha habido obstrucciones por parte de la familia, quienes no responden llamadas ni mantienen una comunicación efectiva.

Según el abogado, no sería necesario un enfrentamiento entre Romina y sus familiares: bastaría con que entregaran las cenizas a una funeraria, que a su vez las trasladaría para que lleguen a Romina. “Pero cuando la gente no quiere y busca conflictos, tenemos que enfrentarlos”, agregó.

La finalidad del proceso legal es que se determine quién posee el derecho sobre las cenizas y que se ordene su entrega a su hija.

En la misma emisión también se habló sobre un problema con el legado de Dulce: la denuncia contra el productor Sergio Gabriel, quien intentó realizar un homenaje a la voz de “Déjame volver contigo”.

Romina consideró que se trató de un uso indebido del legado musical de su madre, ya que no se le solicitó autorización para utilizar la imagen de la cantante. Según su abogado, Romina intentó mediar la situación, pero ante la falta de buena voluntad decidió proceder legalmente.