El legado musical de Dulce sigue encontrando nuevas voces. A poco más de un año de su muerte, varias de sus éxitos permanecen grabados y listos para volver a escucharse, esta vez en la voz de Sheyla Tadeo.

La intérprete de “Aún lo amo” falleció durante la Navidad del 2024 a causa de complicaciones derivadas del cáncer de pulmón; sin embargo, antes de su muerte, otorgó a Sheyla Tadeo el permiso para interpretar su obra.

A pesar de ello, la también actriz no ha podido compartir con el público estas nuevas versiones, y es que existe un problema administrativo que se lo ha impedido.

En conferencia de prensa, Sheyla explicó que, aunque ya tiene listos tres sencillos: “Déjame volver”, “Muñeca rota” y la de “Aún lo amo”; no ha podido comunicarse con la editora d euna de las canciones por lo que ha tenido que frenar el lanzamiento.

“He tenido dificultad para encontrar a la editora de una de las canciones que ya tengo grabadas. Las grabé desde antes de que ella trascendiera, pero si no tengo a la editora, no puedo comunicarme”, explicó Sheyla al detallar el motivo que ha frenado el lanzamiento.

La cantante señaló que solo está a la espera de que la Sociedad de Autores y Compositores de México le proporcione el dato necesario para poder liberar oficialmente los temas, los cuales asegura realizó con profundo cariño y respeto hacia su maestra. También confirmó que se mantiene en contacto con la hija de Dulce.

“Yo no la pienso como que ella ya no está; pienso que trascendió. Celebro la vida. Eso es lo que me tocó vivir con ella como amigas”, expresó, al referirse al vínculo personal que las unió dentro y fuera del escenario.

Sheyla se suma a homenaje a Juan Gabriel

Sheyla Tadeo y Ernesto D´Alessio serán los invitados de lujo con los que contarán Los de Aguilera para su debut sobre los escenarios el próximo 28 de febrero del 2025, concierto en el que ambos interpretarán al menos cinco canciones de Juan Gabriel para rendirle homenaje.

Este show en la Maraka será el primero de muchos que la agrupación tiene previstos a lo largo del año en distintos estados como Chihuahua y Puebla para conmemorar los 10 años de la muerte del Divo de Juárez quien partió del mundo el 28 de agosto del 2016.

