Para , el talento de Ángela Aguilar no está a discusión, y es justamente ese talento su carta de presentación, y por lo que considera, debería de parar el hate (odio) en redes sociales hacia su sobrina, a quien dijo admirar.

Con 50 años de trayectoria artística, la cantante de 70 años continúa enalteciendo el regional mexicano, así como lo ha hecho Ángela, quien desde su corta edad comenzó a presentarse sobre los escenarios acompañando a su padre Pepe Aguilar.

Desde hace poco más de un año, Ángela, la hija de Pepe Aguilar, recibe críticas en redes sociales tras destapar su romance y luego casarse con el también cantante de regional mexicano Christian Nodal, quien le habría sido infiel a su entonces pareja, la trapera argentina Cazzu.

Por la forma turbia que empezó el romance entre Ángela y Christian, aunado a declaraciones de la artista de 22 años, es que en redes "no perdonan" a la integrante de la dinastía Aguilar.

Ángela Aguilar luce look mexicano y maxi trenzas para el concierto en el Hollywood Bowl, uno de los más reputados de Los Ángeles.
Ángela Aguilar luce look mexicano y maxi trenzas para el concierto en el Hollywood Bowl, uno de los más reputados de Los Ángeles.

Guadalupe Pineda aboga por Ángela Aguilar

Guadalupe Pineda lamentó el hate en las redes sociales, situación que dijo, no sólo pasa en México, sino en el mundo; sobre el caso de su sobrina, la cantante destacó la edad de Ángela y sobre todo, el talento que tiene al cantar y que demuestra casa que se sube a un escenario.

"Ángela es una niña, acaba de cumplir 22 años, pero lo que yo digo, y esto que se tome en cuenta, el talento no se juzga, cuando tú te paras en un escenario y cantas como canta ella, no hay nada que decir, la interpretación de ella, su talento, es incuestionable", dijo tajante en entrevista con Edén Dorantes.

Tras la boda entre Ángela y Christian, Guadalupe Pineda no dejó pasar desapercibido el momento y le dedicó a su sobrina un mensaje, eso sí, desactivó los comentarios.

"¡Felicidades a mi niña hermosa Angelita! Que se cumplan todos tus sueños, mereces ser muy feliz! Tu felicidad es la nuestra! A mis primos Pepe y Anelíz, a toda la familia Aguilar Álvarez y a la Familia González Nodal un abrazo por el matrimonio de Ángela y Christian. Con todo mi amor, les deseo que sean felices para siempre. ¡Bendiciones!".

Guadalupe Pineda es sobrina de la fallecida Flor Silvestre, quien fue esposa de Antonio Aguilar, cabeza de la dinastía Aguilar. La madre de Guadalupe, Josefina Aguilar Barraza, es hermana del actor y cantante Antonio Aguilar, lo que hace a Guadalupe prima hermana de Pepe Aguilar y Antonio Aguilar hijo; por esta relación familiar directa, Guadalupe Pineda es tía de Ángela Aguilar.

