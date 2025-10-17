Ángela Aguilar se sinceró al recibir en Miami el premio musical La Musa 2025, el cual reconoce su talento como compositora, la cantante de 22 años agradeció el galardón y también el apoyo en estos tiempos, los cuales calificó de "muy difíciles".

La hija de Pepe Aguilar leyó un mensaje en el que confesó que está en un momento complicado de su vida, incluso, al subir al escenario, con una risa nerviosa se dijo temerosa por estar en un cuarto lleno de gente.

"Estar ahorita, en este punto de mi vida, en un cuarto lleno de gente, me da mucho miedo", expresó ante el silencio de los presentes, que previo a que empezara a hablar le dieron un aplauso.

En una entrevista que Ángela ofreció en mayo a Pati Chapo, confesó que por un tiempo dejó de ir al súper por miedo a ser agredida, pues reconoció que a veces "la gente es muy cruel".

Lee también: Florinda Meza defiende del hate a Ángela Aguilar: "Para empezar es muy bonita; es una chica buena, noble"

Ángela Aguilar enaltece la importancia de la composición

Angela aseguró que escribir canciones ha sido su manera de entender lo que vive incluso cuando las palabras habladas ya no le hacen sentido, y que esta actividad ha sido como una bálsamo y un salvavidas.

"Escribir me ha salvado más de una vez y por eso agradezco tanto este reconocimiento", expresó.

La cantante de regional mexicano, quien comenzó su carrera en la música cuando era una niña, mencionó la importancia del apoyo entre mujeres, a quienes dijo, les cuesta el doble cada logro en esta industria, y los errores pesan tres veces más.

Lee también: Sin Nodal, Ángela Aguilar celebra sus 22; su padre Pepe le dice: "nunca nadie podrá apagar tu luz"

"Mujeres en la industria sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple, apoyarnos no debería de ser una excepción sino una costumbre; gracias a todos por apoyarme en este tiempo tan difícil", puntualizó.

Ángela Aguilar ha vivido un año complicado, pues a la par de sus lanzamientos musicales y del disco "Nadie se va como llegó", las críticas y el hate en redes sociales por su relación sentimental con el también cantante Christian Nodal, la persiguen.

rad