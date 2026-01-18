Más Información

La oferta de y actividades en la CDMX es amplia y diversa. Por ello, si estás planeando asistir a un espectáculo en vivo, te conviene conocer qué artistas se presentarán en los distintos recintos de la capital durante los próximos días.

Del , el pop, el rock alternativo, el rap y los boleros tomarán los escenarios más emblemáticos de la ciudad, prometiendo entretenimiento tanto para los amantes del ritmo como para los nostálgicos de PXNDX y de discotecas.

Yo La Tengo (20 y 21 de enero)

Con más de tres décadas de trayectoria, ha evolucionado constantemente, transitando del noise rock al pop melódico y la experimentación sonora. La banda, fundada en 1986 por Ira Kaplan y Georgia Hubley, promete hacer vibrar el escenario con su característico estilo.

Los conciertos se llevarán a cabo en el Foro Indie Rocks a las 19:00 horas, con un repertorio que incluirá temas como “Our Way to Fall”, “Nowhere Near” y “Blue Line Swinger”. El recinto se encuentra en Zacatecas 39, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Gloria Trevi (22 de enero)

Este jueves, la rebeldía y energía de llegarán al Auditorio Nacional como parte de su gira La Fiesta. La cantante promete un espectáculo lleno de intensidad y nostalgia, reafirmando su lugar como una de las figuras más importantes del pop latino con éxitos como “Todos me miran” y “Pelo suelto”.

Aún hay boletos disponibles a través de Ticketmaster, con precios que van de los 1,860 a los 6,200 pesos. El concierto comenzará a las 20:30 horas en el llamado “Coloso de Reforma”, ubicado en Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Marta Sánchez (22 de enero)

También el jueves 22, la cantante y compositoracelebrará 40 años de trayectoria artística con un concierto especial junto a sus fans. La intérprete ofrecerá un recorrido por su carrera con temas como “Colgando en tus manos” y clásicos de su etapa con Olé Olé, como “La chica ye-yé”.

La presentación será en La Maraka a las 20:00 horas. Los boletos tienen precios que van de los 800 a los 1,500 pesos. El recinto se ubica en calle Mitla 410, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.

José Madero (24 de enero)

Desde la separación de PXNDX en 2016, ha consolidado una sólida carrera como solista, destacando por su vulnerabilidad y letras introspectivas que exploran la tristeza, el amor y el fracaso humano.

Con canciones como “Gardenias ’87” y “Ojalá”, el cantante promete una noche emotiva en el Estadio GNP Seguros este sábado 24 de enero a las 21:00 horas. Aún es posible encontrar boletos desde 610 pesos, con promoción 2x1 en zona General B.

C-Kan (24 de enero)

El rapero y compositor jalisciense es uno de los exponentes más influyentes del hip-hop mexicano. Desde 2004 ha destacado por su rap melódico y letras que abordan experiencias personales, así como problemáticas sociales relacionadas con las drogas y la violencia.

Pionero en el uso de YouTube y redes sociales para difundir su música, el artista suma millones de seguidores y colaboraciones con figuras como MC Davo, Santa Fe Klan y Baby Bash. Su concierto será el sábado 24 de enero en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota s/n, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

