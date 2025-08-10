Una de las bandas perteneciente a la denominada Avanzada Regia en los años 90 fue sin lugar a dudas Genitallica y aunque hoy día ya no está en apogeo esta noche se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional como parte de su gira Más Alcohol Tour 2025

Denominada por sus integrantes como “una banda de rock mexicano con un sello de lenguaje coloquial desmadroso y contagioso”, Genitallica cuenta con siete álbumes de estudio, más de 34 sencillos y participaciones en bandas sonoras de películas mexicanas como Por La Libre, Amar Te Duele y Santos Peregrinos, además de colaboraciones inesperadas como con Paquita la del Barrio, Cristian Castro, Coda, Dr. Shenka, Inspector, Banda El Recodo o Grupo Marrano.

Gallo, Beno, Tulio, Andres

Genitallica, conformada por Gallo, Beno, Tulio y Andres, no solo es desmadre y groserías por el gusto de provocar, sino sus letras, entre la risa y la ofensa, escondían una lectura mordaz del México de su época.

“Las letras siempre han sido la columna vertebral de Genitallica. Estamos más grandes, pero seguimos pensando igual”, dijo Tulio.

En punto de la 20:30 horas y tras un vídeo recopilatorio de su trayectoria Genitallica salió al escenario uno por uno en marco de esta celebración de 25 años aunque no cuentan los dos de la pandemia donde la industria se detuvo. Porque en realidad son 27.

La banda empezó el show como suele comenzar con, según ellos, un himno de unión con “Todos tomados”, momento primero con que la agrupación regiomontana encendió la nostalgia de otra época y rematando con un tema de su nuevo disco, “La haces de pedo”, augurando lo que sería la velada una montaña rusa de emociones entre lo que ha hecho antes y lo que está haciendo ahora.

“Ciudad de México dejen los problemas allá afuera aquí estamos para cantar, bailar y echar desmadre”, dijo visiblemente emocionado el vocalista, antes de interpretar “No tengo amigos” e invitará a la reflexión, elevando nuevamente los cantos que sólo cesaron un poco con las rolas nuevas, lanzadas hace poco.

“Después de 25 años sin pausa me estoy volviendo loco” dijo el otro vocalista igualmente exhalado por la emoción y antes de interpretar obviamente “Me estoy volviendo loco”.

“Gracias cabrones estamos aquí con todo celebrando 25 años, los queremos un chingo hoy y siempre”, reitero el cantante.

La noche se vistió de honores con la presencia de varios invitados, dignos para celebrar medio siglo de música y fiesta, primero apareció Eric Canales de Allison con quien cantaron “Imagina”; “mi amigo es un degenerado” con los Liquits que salieron cantando un tema de su autoría, “Chícharos mágicos” ataviados en batas blancas y una máscara roja; así como el comediante Alexis ‘ojitos de huevo’ con quien cantaron “Con cualquiera”.

Rompiendo las medidas de seguridad dentro del escenario adjunto del Auditorio Nacional se percibía, como dirían los Simpson “un olor como de la oficina del maestro de arte”, y ante la vista gorda de los asistentes, solo sonaron las palabras de gallo que dijo “ya huele a concierto”.

También durante la velada de mucho rock, Genitallica hizo homenajes a personas que ya no están el el plano terrenal, primeramente dedicaron a Ícaro Contreras, a quien dedicaron “Al caer”, o a la siempre querida Paquita la del Barrio que junto a un acordeonista y con Norita la del Barrio, la imitadora de la cantante, con quien cantaron “Invítame a pecar” y desde luego “Rata de dos patas”, también sintieron el fallecimiento recientemente de Xava Draggo de Coda, a quien reconocieron como uno de los grandes en el rock mexicano y le dedicaron la primera power ballad de Genitallica “Nada es igual”.

También recordaron a Dr.Shenka con quien interpretaron originalmente “Tengo un amor”, aunque no estuvo presente le mandaron buenos deseos y una pronta recuperación para verlo sobre los escenario, volviéndose un momento de agradecimiento y camaradería.

Finalmente la banda tocó por dos horas temas como “Mi vida no vale nada”, “Todos vamos a morir”, “Dicen que soy”, “Lo que no recuerdo no pasó”, “Me gustas un chingo”, “Zorra”, “Por tu trasero”, “Era cannabica”, “Qué fue lo que pasó”, “Más alto por favor”, “Borracho”, “Hasta morir”, “Quiero paz” y junto a algunas fanáticas que subieron al escenario interpretaron “Chiquitita”.

El concierto fue una locura hecha música, con visuales de videoclips pasados y animaciones especiales, invitados de alto calibre, momentos emotivos y recuerdos de otra época, un concierto redondo de esos que funcionan para divertirse, desconectarse y echar un poco de desmadre fuera de la realidad aunque la vida siga su curso después.

