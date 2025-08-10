“El tío Sam está queriendo conocer nuestra batucada” reza “Brasil Pandeiro”, canción que forma parte del disco de 1972 de los Novos Baianos, ese que revolucionaría la música brasileña con pioneras fusiones entre géneros nacionales y extranjeros y que, de tan influyente, sería considerado por la revista Rolling Stone el mejor álbum de la historia de la música en Brasil e incluido, también, dentro de la lista de los 300 mejores álbumes a nivel mundial.

Hoy, a más de medio siglo de la publicación de Acabou chorare (tal es el nombre del que fuera su segundo disco de estudio) y con la muerte de dos de sus integrantes fundadores de por medio (Moraes Moreira y Luiz Galvão), podemos decir que el deseo expresado en la referida frase se ha cumplido a cabalidad. Y es que el grupo brasileño originario del estado de Bahía y lidereado por los siempre protagónicos Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor y Baby do Brasil — y reforzado por talento joven (y no tan joven) que incluye a los guitarristas Xullib y Gui Schwar, al baterista Jorginho Gomes, al percusionista Everton Isidoro y al bajista Didi Gomes— rompió con el standby que, desde su último reencuentro en 2016, los mantenía separados para hacer su primera gira por América del Norte, ofreciendo su “batucada psicodélica” en escenarios como Chicago, Nueva York, Miami, Los Angeles, Seattle, Porland y, finalmente, en Ciudad de México, donde culminaron su gira la noche del jueves, 7 de agosto.

Paulinho Boca de Cantor, miembro fundador de la banda Novos Baianos. Crédito Fernanda Rojas, El Universal

Confieso que, por un momento, dudé del poder de convocatoria que podría tener en México un grupo que, a pesar de ser de culto en su país, nunca antes había hecho una gira en el extranjero (me sigo preguntando la razón). Sin embargo, la afluencia al foro Indie Rock no se hizo esperar: desde las 7 una fila de gente estilosa (dentro de la que se apreciaban jóvenes y veteranos, así como muchos brasileños) fue, poco a poco, abarrotando el lugar. Un DJ amenizaba con un repertorio de canónicas y raridades de la música brasileña (dentro del que me complació escuchar "Coração Tranquilo" de Walter Franco), mientras la expectativa crecía y los Baianos dilataban un poco más su salida.

Por fin, pasadas las 9 y entre gritos eufóricos, los antes jóvenes que llegaron a recibir del genio João Gilberto el aval, bajaron las escaleras hacia el escenario y, ya desde su entrada, plantearon una escena conmovedora: el cantante y guitarrista principal Pepeu Gomes, en pantalones negros de cuero, pero con visibles dificultades para caminar debido a las secuelas de una trombosis sufrida, hizo el inclinado trayecto al estrado apoyado del hombro de su expareja la cantante Baby do Brasil, que lucía esplendorosa con todo y sus 73 años. Acto seguido, Pepeu Gomes se sentó con dificultad, miró que todos sus compañeros estuvieran listos y gritó: um, dois, três, vai… Así fue que inauguró un show lleno de energía y virtuosismo anonadante desde el primer compás, mismo que no fue obstaculizado por la avanzada edad de los artistas ni por la visible condición patológica de Pepeu (quien, todo el tiempo abría y cerraba involuntariamente la boca). Esos factores, muy por el contrario, abonaron a una sensación de perplejidad que se mantuvo a lo largo del concierto y que solo fue sustituida por momentos de éxtasis danzante.

Sí, fue un show lleno de éxtasis en el que solo se tocaron éxitos, tanto los de su discografía ("Acabou Chorare", "Preta Pretinha", "Brasil Pandeiro", "A Menina Dança", "Mistério do Planeta", "Dê um Rolê", "Besta é Tu", "Swing de Campo Grande", entre otros) como clásicos de clásicos brasileños tales como “Trem das onze” y “Brasileirinho” (que Baby do Brasil, dicho sea de paso, hace suya de forma magistral al cantarla a una velocidad desquiciada), sin olvidar “Isto aquí o que é”, la cual interpretaron en homenaje a su fundamental maestro João Gilberto (quien falleciera en 2019).

De hecho, en términos más generales, todo el concierto fue planteado como un homenaje a los compañeros de andanzas musicales que ya partieron, principalmente, a Moraes Moreira, fundador y compositor destacado de la banda, quien llegó a ocupar una silla en la Academia Brasileira de Letras y falleció en 2020 y a Luiz Galvão, poeta y principal letrista de Os Novos Baianos, quien contribuyó en la composición de canciones emblemáticas como "Acabou Chorare" y "Preta Pretinha" y que falleció en 2022. Amigos, ambos, con quienes Baby, Paulinho y Pepeu, además de convivir asiduamente, literalmente cohabitaron durante su juventud, cuando en los años 70 fueron a vivir juntos dentro de una especie de casa campirana ubicada en Jacarepaguá, Río de Janeiro, a la cual llamaron Cantinho do Vovô (“El rinconcito del abuelo) y, también, cuando decidieron tomar una furgoneta como hogar, decisión adoc con el estilo de vida itinerante y bohemio que llevaban en pleno auge del hipismo en Brasil. Dichas presencias inmateriales, en conjunción a los eventuales gritos de ¡Alabado sea Dios! por parte de Baby do Brasil (quien es cristiana conversa), dieron un tono espirituso al evento, el cual, extrañamente, no chocó con la alegría generalizada con la que el público recibía cada nueva canción, gritando, cantando y bailando, como si no se tratara de un concierto en México sino del auténtico carnaval brasileño.

El percusionista Everton Isidoro, una de las nuevas reclutas de la banda y único músico con quien tuve oportunidad de platicar brevemente a la salida de show me dijo que:

“México fue el mejor lugar de la gira. Todos los lugares estuvieron llenos. Pero la energía de aquí fue diferente. Principalmente el palco, se sentía mucha proximidad”.

Eso estaba diciendo cuando vi a Baby, Paulinho y Pepeu en silla de ruedas andando hacia la van que los llevaría al hotel. Miré a Everton sorprendido y él me gritó:¡vai! Corrí a la van muy profesionalmente y, aunque terminé por no conseguir de ellos una sola declaración , al menos, me traje un autógrafo de los tres y una sonrisa. ¡Até mais, Novos Baianos!