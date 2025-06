Mariela Millán (Sueño a Marte)

Quizá la has visto en las pantallas del metro, cantando junto a Denisse Gutiérrez (de Hello SeaHorse) “Marea”, su nuevo sencillo en colaboración. Se trata de Mariela, la joven cantante y baterista colaboradora de proyectos de la escena indie actual como Planeta no y Rosas y líder de la banda Sueño a marte.

Su proyecto con influencias del rock-alternativo y del trip-hop, que cuenta con producción de Maurizio Terracina (integrante de Zurdok), ya ha transitado por los grandes escenario nacionales de la talla del Vive Latino y actualmente se encuentra en una etapa particularmente productiva en cuanto a composiciones, grabaciones y conciertos junto a sus actuales músicos colaboradores; Gonzalo de Planeta No en el bajo, y Pepino (José Eduardo) de Mermelada de Pepino y Películas Geniales en la guitarra y Carlos Rojas en la batería con quienes concreta esa estética inquietante y obscura que es su sello.

Lee también: El camino de Rosas rumbo al Pitchfork

Pero el trabajo de Mariela en el ámbito musical no termina por ahí. Además de ser compositora e instrumentista (con estudios formales en batería) es también parte, junto a Mario del Toro, del equipo de Symphonic, una empresa que le trabaja la distribución musical a artistas tan diversos como León Leiden, Porter y Macario Martínez.

Y, precisamente, dado este doble rol que cumple dentro de la industria musical (como música y como “marketera”) fue invitada por Music Mex no solo a dar una charla de sobre cómo hacer comunidad musical sino a presentarse en vivo con Sueño a marte, resultando ambos eventos más que interesantes.

En la primera oportunidad , me acerqué a hacerle una entrevista y esto fue lo que me dijo.

¿De dónde vienen estas vibras existencialistas, tan comunes en el trip-hop y el showgaze? ¿qué inspira a esa emotividad existencialista?

Viene mucho de una necesidad de expresarme. Creo que soy muy emocional respecto a todo lo que pasa a mi alrededor y escribir canciones es una forma de sacar esos sentimientos, por ejemplo, el no saber si estoy por el camino correcto o la tristeza que a veces siento. Sé que son sentimientos que van a pasar y que tal vez mañana ya no van a estar porque los voy a sacar a través de una canción.

Ese existencialismo también habla de la influencia de poetas. Me gusta mucho Alejandra Pizarnik, me gusta Olga Orozco; dicen y dan imágenes bonitas, pero al mismo tiempo tristes y me siento muy identificada con ese tipo de literatura.

Qué significa para ti Hello SeaHorse: ¿Sigues a esta banda desde sus inicios?

Sí, obviamente, cuando estaba creciendo escuchaba el indie mexicano (que era Zoé, Porter, etc) pero me gustaba especialmente ver a Hello SeaHorse porque Denise Gutiérrez es una mujer talentosísima y ver a una mujer tocando y cantando en una banda de rock de esas dimensiones, liderando una banda así, desde mis ojos de niña-adolescente se me hacía algo hermoso.

Después la conocí en persona, en el Vive Latino en Los momentos indio, que fue un evento para darle visibilidad a las mujeres dentro de la industria. Conocí a una ídola y fue superlinda…conectamos muy bonito. Me daba pena decirle si quería hacer una canción conmigo, pero sentía que en ella su voz podía quedar muy bonita. Y le pregunté. Ella me dijo, "Mándamela y veo si conecto”. Su respuesta me gustó mucho porque no fue un "No, no tengo tiempo” o “no, mi agencia." Iba a ser algo muy honesto. Le gustó, accedió a grabarla y, aunque fue un proceso bastante tardado porque tenía la agenda muy ocupada, al final se hizo. Accedió también a grabar el video y ahora es mi amiga, la quiero y la admiro mucho.

Me llamó la atención la frase de una de tus canciones “ellos saben más de ti que tú misma”. ¿Qué personaje está en esa canción? A mí me suena como un artista tal vez demasiado expuesto al reflector.

“Ellos” es una figura que cree saber más de ti, tanto que te convence. Habla, en parte, acerca del patriarcado. También habla acerca de unos demonios que están en mi mente y que me están diciendo que lo que estoy haciendo no es tan bueno, que debería de salirme.

Entonces, al final ellos saben más de ti que tú misma y no quiero, ya no quiero que sepan más de mí. Quiero poder tener el poder de saber qué es lo que quiero realmente sin dejarme llevar por mis propios pensamientos negativos o por otras personas que creen saber más de mí de lo que quiero.

Lee también: Kings of Convenience: dentro y fuera de la ficción

Como parte de una compañía de distribución y por lo tanto, como integrante de la industria musical, no solo desde el plano de la creación sino también tras bambalinas, en Symphonic; ¿dirías que disfrutas en la misma medida tu trabajo como “administrativa de la música” y tu faceta como compositora/ productora/ instrumentista?

Creo que sí he llegado a equilibrar las dos cosas. La música es mi pasión y es mi prioridad siempre, pero también me encanta mi trabajo y creo que hemos logrado bastante cosas con Symphonic, pues van de la mano. Me gusta que no sea una o la otra, sino que puedas llevarlas de la mano y crecer ambas cosas, aunque sean distintas.

Así que no es como que pueda escoger una. Fue por la música que llegué a Synfonic y es genial porque este trabajo implica escuchar música nueva, nuevos proyectos, que es una de las cosas que más me gusta. Entonces, supongo que simplemente trato de equilibrarlas. La música es mi pasión y eso siempre será así.

Se usa mucho hoy en el circuito musical el llamado poliamor de bandas. ¿a qué crees que se debe esta tendencia y cómo se podría interpretar?

Colaborar con mis amigos a ese nivel me parece algo increíble. Cuando lo descubrí todo se volvió más sencillo; mover a la banda, la parte de la producción, reducir gastos. Poder ser, por ejemplo, el baterista de Planeta no y que Gonz sea mi bajista. Ser la baterista de Mermelada de Pepino y que Pepino sea mi guitarrista. Entonces, eso hizo que estuviéramos juntos en esto; en plan yo te apoyo en esta parte y respeto tu visión y, además, tu propuesta me encanta. Hemos tenidos shows en que nuestras bandas coinciden en el cartel y solo nos cambiamos de posición.

Si lo piensas hasta la logística se vuelve más sencilla; si ensayamos un día con Planeta, tal vez también podemos aprovechar y darle con Sueño a Marte, sentarnos a ver cosas de los dos proyectos o a componer. Eso ha hecho también que nuestra amistad se fortalezca y que nuestros proyectos crezcan juntos, haciendo comunidad.

¿Y esa dinámica no ha te traído en cierta medida algunas dificultades, por ejemplo, al intentar llegar a un acuerdo en cierta decisión estética?

No, realmente. Se me hace muy bonita la diversidad y aunque tal vez los géneros no son parecidos, ya pasó esa época donde, por ejemplos, los góticos eran los góticos, y no se mezclaban con otros. Ahora todo se trata más de una visión. Tus colaboradores apoyan tu visión, respetan. La parte de la composición la hago yo con Maurizio Terracina, que es mi productor, pero la banda ha contribuido a la hora de grabar las canciones.

Yo tengo muchas referencias y cosas muy específicas y aunque sé que Pepi no acostumbra a escuchar tanto ese tipo de música, también le gusta y sabe ir por ese camino. Pero su banda es otro género y lleva otro tipo de baterías. Si él me dice, "Oye, una batería de este tipo, yo la saco." porque sé que es por el bien de la canción, no de nuestros egos, siempre es por el bien de la música.

Como mujer que has estado en la industria por algún tiempo; ¿cómo dirías que va el balance en cuanto a inclusión de minorías y en la lucha contra el racismo?

Yo creo que no hay suficientes espacios aún, pero creo que sí hay un avance. Creo que ya es una pregunta, que somos conscientes de que esto está pasando; que se le paga menos a las mujeres, que no hay tantas bandas en los festivales con mujeres. Y creo que ya es una pregunta que también los que hacen los festivales se la están haciendo y creo que es algo bueno, es un avance, pero no es que ¡uy! ya estemos en la gloria.

¿Tú piensas que el arte, y en particular el hacer música, es una especie de don con el que se nace o es más una cuestión de privilegio?

Yo creo que todos podemos hacer arte. También creo que es un privilegio, lamentablemente hay personas que tienen que trabajar en vez de agarrar una guitarra y hacer una canción. Tampoco es tan barato comprar un instrumento. En la industria se crea desde el privilegio, pero ojalá hubiera más espacios para gente con bajos recursos, espacios para expresarse, aunque no fuera su trabajo principal. Creo que el arte debe ser algo que todas las personas deberían de tener acceso y que cualquier persona puede hacer música.

ANDRU

ANDRU y su banda. Crédito: Fer Zamora.

Uno de los proyectos solistas más destacados que se unió a la programación del Music Mex fue el de la capitalina Andrea Martínez “ANDRU”, quien junto con el bajista Omar Rafta y el guitarrista Irving (ambos de Las cosas temporales), así como con el baterista David Díaz (que también toca con Bratty y Tutte), presentó un show memorable, rico en emotividad y en los característicos recursos que conforman esa estética sonora suya, vinculada al género del showgaze pero sin dejar de ser pop.

ANDRU es un nombre clave de la escena indie mexicana; multiinstrumentista, productora y compositora. Ha pisado los escenarios nacionales más importantes y algunos de índole internacional. Tocó, por ejemplo, en una edición del Coachella junto a Bratty.

Aprovechando nuestra cobertura del Music Mex, nos acercamos después de su concierto y le pedimos una entrevista, a la que ella accedió amablemente.

Incluso en contextos privilegiados hay una exigencia de que el arte sea un mero ornamento, decoración o hobby. Pero cuando se decide a tomarlo ya como algo serio, como una forma de vida, entonces a veces ya no es visto tan positivamente. ¿Tú viviste algo así ?

En mi historia personal siempre fui apoyada por mi familia, pero sí llegaron a cuestionarme si era realmente lo que quería hacer, porque ellos pensaban que era difícil y no tenían mucha idea de cómo funcionaba…ni yo. Pero siempre fue un objetivo personal, sabía que eso era lo que me gustaba hacer, entonces fuera como fuera, lo iba a intentar e iba a intentar lo mejor que pudiera para vivir de ello. Aunque, ya hablando en términos más generales, sí observo que la carrera musical en las sociedades es visto más como una simple diversión y, además, como una manera de vivir que implica muchos excesos.

Para mi es una carrera muy bonita, es un camino lleno de frutos y si le echas ganas claro que se puede vivir de esto. Te lo puedes tomar tan en serio como tú quieras.

Imagino, entonces, que no tienes una genealogía musical…¿Parientes sanguíneos que sean o hayan sido músicos?

No, fue nuevo para todos, incluyendo mi familia. Mi mamá siempre fue ama de casa y empezó a estudiar la carrera de psicología ya como a los 40 y tantos y mi papá es ingeniero en sistemas. Entonces, son mundos muy separados al mío, pero a pesar de eso ellos siempre me apoyaron y creo que lo seguirán haciendo pese a cualquier cosa, incluso si quisiera hacer tamales o trabajar en un circo, ellos me respaldarían (risas).

Ahora que lo mencionas, es interesante que, todavía a principios de siglo XX, el circo era uno de los espacios preponderantes para la difusión de música popular y, en este sentido, podemos decir que en cierta medida lo que los artistas de hoy hacen sigue siendo circo.

Sí, hay algo de eso. El ridículo hace parte de esta profesión, pararte enfrente de gente y decir (cantar) tus sentimientos. Esa expresión siempre conlleva exponerte con fines de entretenimiento.

Pero yo no lo tomo a mal, simplemente pongo mi corazón en el momento, en mis letras, en mi música y espero que la gente vibre con eso, nada más.

¿Crees que la actual tendencia al “poliamor de bandas” podría interpretarse como la despersonificacion identitaria de una banda en favor de la colaboración colectiva?

Yo creo que no. Para mí está bueno, en mi experiencia ha sido muy gratificante y me ha dado mucha experiencia estar en distintos proyectos. Creo que no despersonifica mi música, la nutre; las inspiraciones, todo alrededor, yo no creo que afecte.

¿En qué medida tu trabajo como productora ha definido tu sonido personal? ¿Hay una relación ahí?

Sí, yo creo que trabajar sola y no en banda, hacer este proyecto solista me ha llevado a un viaje introspectivo para definir qué es lo que me gusta, cómo quiero sonar, qué imagen quiero dar, qué quiero decir. Ha sido un viaje muy bonito. Ese fue el propósito de hacer un proyecto sola.

Antes tenía una banda y funcionaba distinto. Entonces, creo que me he encontrado, que he encontrado el sonido más limpio y transparente que he podido descubrir en mí. Ha sido un lindo camino, la neta.

Una pregunta de estilo: la posición (o la jerarquía, si quieres) de la voz frente a los demás instrumentos en géneros como showgaze (del cual tienes influencia) no es predominante, y a veces es como si la letra estuviera escondida, fuera un misterio a descubrir. ¿Por qué pasa esto? ¿Representa un problema que no se entiendan a veces las letras?

En realidad, yo miro mi proyecto sí con influencias del Sugar, del hip-hop, del rock, pero pegándole al pop y eso quiere decir que, por ejemplo, en las mezclas de mis canciones grabadas, intento dejar la voz más arriba para que luzca, más a lo pop.

No como en el pop tal cual porque ahí la voz y la letra están super arriba (super desnudas), pero sí busco un equilibrio, que tanto la música como la voz se entiendan. Hay bandas y géneros donde la letra es una cosa más escondida, ¿no? Y es que la emotividad impregnada en la voz ya transmite aunque no entiendas la letra. A mí me pasa, por ejemplo, escuchando música en portugués o en hebreo, que no entiendo nada de lo que están diciendo, pero vibro con la música y creo que eso te puede llegar a pasar con cualquier género y con cualquier idioma. Entonces, la música para mí va ser lo más importante.

¿Crees que todos somos creadores potenciales de arte/música? O, más bien, solo son algunos los que nacen con una especie de don artístico. O, bien, es una cuestión relacionada al privilegio.

No sé si se nazca con él. Yo creo que es un equilibrio de varias cosas. Conozco gente que no ha podido explotar el talento que obtuvo por problemas económicos. Pero, al mismo tiempo, hay gente con mucho dinero que no tiene nada de talento.

Creo que sí influye el privilegio que tengas, la clase social, en dónde creciste, muchas cosas como para poder explotar esa carrera. Creo que el talento se va generando con las ganas y la paciencia, la disciplina. Si te gusta creo que se va a notar que lo haces bien. Entonces, pensándolo bien, no creo que nazcas con eso.

Cuáles son tus próximos planes, colaboraciones, giras o nuevo material.

Pues tenemos un show el 13 de septiembre en el Foro Indie Rocks. Va a ser la despedida del disco que hoy justo cumple 1 año (el disco pasado, Las cosas que quiero recordar). Y antes de ese show vamos a estar lanzando canciones que pertenecen a un tercer material. Entonces, probablemente, una vez que salga ya completo el material, empecemos a gira el próximo año. Entonces, el proyecto sigue avanzando, cosas pasan y esperemos que la música nos lleve más lejos.