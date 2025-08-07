El documental "Oasis: Supersonic" se reestrenará próximamente en salas de cines en México. El reciente regreso de la banda británica a los escenarios ha despertado el entusiasmo de miles de fans que desean conocer a profundidad más sobre los íconos de la música.

Oasis, integrada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, es considerada una de las bandas más influyentes del britpop. Su música ha marcado a distintas generaciones y ha sido reconocida con numerosos premios a nivel internacional.

Lee también La estrategia con la que un fan de Oasis, que se quedó sin boleto, logró entrar al concierto sin que nadie lo impidiera

¿De qué trata el documental Oasis: Supersonic?

El documental muestra el ascenso de Oasis desde sus inicios en Manchester hasta su consolidación como una de las bandas más famosas del mundo. La historia se enfoca en los años formativos del grupo, de 1994 a 1996.

Además, la película ofrece una mirada profunda a la relación entre los hermanos Gallagher, así como a sus conflictos personales, el consumo de drogas, sus enfrentamientos y sus opiniones sobre el britpop y el rock & roll.

¿En qué cines se proyectará el documental de Oasis?

A través de redes sociales, la cadena Cinemex anunció que el documental "Oasis: Supersonic" volver a exhibirse en sus salas. Por primera vez, el documental llegará en formato IMAX, permitiendo que los fanáticos disfruten de esta experiencia en una pantalla de gran tamaño.

¡Definieron el estilo de toda una era! Muy pronto podrás disfrutar de esta icónica banda de los noventas, Oasis: Supersonic en Cinemex. 🥁 pic.twitter.com/E9rvva0EXt — Cinemex (@Cinemex) August 7, 2025

Lee también Aún con dolores de rodilla, Oasis regresa; así se vivió el concierto en Cardiff

Oasis visitará México en septiembre

Liam y Noel Gallagher ya habían confirmado su visita a México como parte del "Oasis Live '25 Tour", una gira internacional que contempla 41 conciertos en 13 países. Las fechas para México están programadas para el 12 y 13 de septiembre.

Los conciertos de Oasis en México se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Las entradas ya se encuentran agotadas, y los seguidores de la banda esperan con entusiasmo la llegada de los británicos a tierras mexicanas.