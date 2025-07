Galilea Montijo no ha dejado de recibir elogios por lo bien que se ve en su reaparición como conductora de "La casa de los famosos México", donde además de lucir espectaculares vestidos diseñados por la stylits mexicana Jessica Marmolejo, lo que más ha llamado la atención es la renovada figura de la integrante del programa "Hoy".

No se trata de remedios mágicos, sino de disciplina pura, pues aunque Montijo era amante del ejercicio y del estilo de vida saludable desde hace años, han sido los últimos 12 meses cuando ha logrado bajar 10 kilos, así lo compartió a Televisa Espectáculos luego de recibir elogios por su aspecto físico, y reconoció que ha sido gracias a su novio, el español Isaac Moreno.

"Déjame decirte algo, del año pasado a acá llevo 10 kilos, sí se nota, pero sentimental y mentalmente, ¿qué haces?", cuestionó Montijo a su novio, quien al igual que ella ama el ejercicio y se ha convertido en su entrenador personal.

Montijo, de 52 años, e Isaac Moreno, de 44, comenzaron su romance a mediados de 2023, después de que la conductora hiciera público su divorcio con el padre de su hijo Mateo, el político acapulqueño Fernando Reina, con quien estuvo casada 11 años.

Lee también: Galilea Montijo presume su auténtica belleza a los 52 años, sin maquillaje y con bikini

Novio de Galilea Montijo elogia su belleza y su disciplina

Isaac Moreno aplaudió la belleza y la disciplina de su pareja Galilea Montijo, y admitió que además de que tiene buena genética, todo el esfuerzo lo ha hecho ella, y él sólo ha sido un guía en el gimnasio, y reconoció que se siente muy orgulloso de su amada.

Galilea Montijo se luce en bikini a los 52 años.

"Nada que añadir, la genéticas que tiene ella es hermosísima, preciosa, su disciplina, su esfuerzo y todo el trabajo lo hace ella, yo sólo la guío, todo el trabajo la hace ella; estoy súper orgulloso de ella", dijo.

En Instagram, Galilea ha reconocido la asesoría que ha tenido de su pareja, el asesor deportivo Isaac Moreno, quien otorga un plan alimenticio, una rutina personalizada y una suplementación.

"Si llevo más de 1 año dándole a las pesas, si me ha costado, si lo sufro, pero el resultado lo veo en mi paz mental, físicamente y emocionalmente!!!! Mi moqui gracias por llevarme, aconsejarme y levantarme cuando ya no puedo. Ojo: No son solo las pesas va a la par del método de Isaac Moreno. TE AMO", escribió el pasado mes de junio junto a un video donde muestra parte de su rutina de ejercicio.

Lee también: Galilea Montijo recibe romántica sorpresa de su novio; flores, globos pastel y una melosa confesión cumpleañera

rad